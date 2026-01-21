Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Kroz decenije aktivnog prisustva šireg tima muških i ženskih članova “Zlatne generacije” na profesionalnoj turneji rezultati naših tenisera na prvom Slemu sezone su umeli da obraduju poklonike “belog sporta” u nas, ali se navika da ćemo u žrebu trećeg kola imati barem više od polovine igrača i igračica koji su počeli turnir nije se baš ustalila do danas.

Ovoga puta – od troje u kvalifikacijama i petoro u glavnom žrebu singla – sva je prilika da ćemo u trećem kolu imati desetostukog osvajača turnira kao jedinog predstavnika - uz Aleksandru Krunić u prvom, odnosno Olgu Danilović u drugom kolu ženskog dubla.

Iz sažetka prikazanog tenisa u meču protiv šestog igrača sveta Aleksa De Minora – u periodu kada je igrao na nivou koji mu je doneo referentnost u dosadašnjoj karijeri – Hamad Međedović je pobudio nadu da bi mogao da bude i taj tako željeni drugi član naše delegacije u trećem kolu. Ono što bi, naravno, bilo mnogo važnije je da bi to mogla da bude prava “pobeda za karijerni proboj” i afirmaciju pobedničkih vrednosti, kvaliteta i osećanja u njemu samome i teniskom miljeu sveukupno – trijumf koji bi predstavljao prekretnicu u postavljanju novih standarda, ciljeva… Pobednička aura se izuzetno teško stvara, ali ume da traje – i toga (u vidu pritiska) često bivaju svesniji i sami protivnici nego igrač oko čije glave lebdi…

U iskrenom razgovoru sa Hamadom Međedovićem posle poraza od najboljeg igrača Australije (6:7 6:2 6:2 6:1) simpatični Pazarac nam prenosi:

“Sve znate, verovatno ste svi videli... Ne znam šta u ovom trenutku mogu da kažem, tek je pola sata prošlo. Nije bilo vremena da se slegnu utisci, ali ovo je svakako bilo jedno super iskustvo!”

Doživljaj nastupa protiv ovako renomiranog protivnika, na ikoničnoj Rod Lejver Areni?

“Neverovatan je osećaj. Uspeli smo malo pre meča da idemo na zagrevanje na jedno pola sata, i to mi je bio prvi put. Ovako nešto sam sanjao u prošlosti, to je san za svakog mladog igrača koji mi se ostvario…”

Šta se dešavalo posle petog gema u drugom setu – kada je propuštena sjajna prilika za brejk?

“Krenuo je haos u glavi... Osećao sam da imam kontrolu nad sobom, ali teško mi je palo što sam ispustio taj gem na 2:2. Osećao sam da imam momentum, nisam iskoristio... Gem posle toga sam došao od 0-40 do djusa, ali je ta prilika propuštena. Posle je bilo - kako je bilo,” kaže on.

U ovom meču smo videli dva njegova potpuno različita lica…

“Nije prvi put da se to dešava, nije lako to objasniti. S igračem protiv njega moraš da si konstantno prisutan mentalno i fizički; to je povezano, a iscrpljujuće je u tome uspeti. U prvom delu meča bio je vrhunski nivo igre, osetio sam da sam malo bolji. Osetio sam da mi je teško da pratim taj ritam, imao sam utisak da je tu šta god da uradim, sve stiže... Nije bilo naznaka da bih mogao da padnem, ali jesam... Zapravo sam imao utisak da on malo pada, a onda sam odjednom ja pao mnogo više nego on, dok je on od tada ušao u nalet…”

Šta bi Hamad prvo promenio u svojoj igri i pristupu – posle iskustva iz ovakvog meča, u kome je utisak bio da nije bio uopšte toliko daleko velikog uspeha?

“Jedno je utisak, drugo je činjenica. Na trenutke jesam bio bolji, ali s razlogom je on šesti na svetu, a ja - koji sam već. Razlika je u pristupu sa svih aspekata. Glupo bi bilo da kažem da sam zadovoljan, ali jeste bilo malo bolje u odnosu na prošlu godinu – tako da sam zadovoljan i razočaran. Nastavljam da radim, duga je godina, ovo je dug proces. Samo da idem putem kojim sam krenuo i da mi ovo da još veći podstrek, što verujem da hoće, jer sam video da mogu da igram s njima. Napomenuo bih i da mi je velika razlika da li se igra na dva ili na tri dobijena, ovo mi je bilo veliko iskustvo. Treba još više da obraćam pažnju na sitnice, jer sitnice su u stvari mnogo velike u ovom sportu”, ističe Međedović.

“Australijan open je definitivno najbolji slem po meni – ali ono što mi ne odgovara je što je daleko – pa uz ovakvu vremensku razliku imam utisak da sam na drugoj planeti. Ovo je bila prva pobeda za mene ovde, ali se neću zadovoljiti drugim kolom i verujem da će biti bolje u budućnosti”, dodaje Hamad.

O planovima za najavljeni nastup za Dejvis Kup reprezentaciju Srbije protiv Čilea u Santijagu i narednim turnirima u dvoranama na kojima je prošle godine osvojio dosta bodova, naš mladi as kaže:

“Sledi mi nekoliko nedelja u kojima branim dosta bodova. U Čileu se igra Dejvis kup na šljaci, a meni je dvorana u Evropi omiljeni deo sezone. Popričaću sa svojim timom i sa selektorom, pa ćemo doneti odluku oko toga gde ću nastupati”, zaključuje Međedović.