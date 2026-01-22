Slušaj vest

Najbolja srpska teniserka Olga Danilović eliminisana je već u drugom kolu ovogodišnjeg Australijan opena.

Nije imala sreće na žrebu Srpkinja, pa je već u drugoj rundi "naletela" na jednu od najboljih na planeti - Amerikanku Koko Gof.

Detalji sa meča Danilović - Vilijams Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Doživela je ubedljiv poraz (6:2, 6:2) i tako završila učešće na prvom Grend slemu u sezoni.

S obzirom na to da je prošle godine dogurala do osmine finala, Olga će izgubiti veliki broj bodova, pa je čeka strmoglav pad na WTA listi.

Danilovićeva će sa 69. mesta najverovatnije pasti na 85. mesto, što znači da je čeka pad od 16 mesta.

Ne propustiteTenis"IZVINITE ŠTO PSUJEM, ALI TAKO JE" Olga nije krila razočaranje posle teškog poraza: Mnogo je stvari sa kojima sam morala da se nosim!
Olga Danilović
TenisLEGENDARNI ŠPANAC NAPRAVIO HAOS U MELBURNU! Usred meča se zaleteo ka publici i nasrnuo na navijača! Hteo da ga BIJE, sudija jurio po terenu da sve smiri (VIDEO)
profimedia-1067870084.jpg
TenisŠPANAC SE MUČIO, PA DODAO GAS - USLEDILO JE GAŽENJE! Alkaraz overio plasman u treće kolo Australijan opena (VIDEO)
Karlos Alkaraz
Tenis"NIKADA SE NISAM OSEĆALA KAO HRVATICA" Igrala pod zastavom Hrvatske, pa komšije poredila sa mafijom! Sada je zbog Putina i Lukašenka žestoko napala koleginice!
Oleksandra Olijnjikova

Olga Danilović vrisak zbog pobede protiv Venus Vilijams Izvor: Eurosport