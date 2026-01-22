Slušaj vest

Najbolja srpska teniserka Olga Danilović eliminisana je već u drugom kolu ovogodišnjeg Australijan opena.

Nije imala sreće na žrebu Srpkinja, pa je već u drugoj rundi "naletela" na jednu od najboljih na planeti - Amerikanku Koko Gof.

1/6 Vidi galeriju Detalji sa meča Danilović - Vilijams Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Doživela je ubedljiv poraz (6:2, 6:2) i tako završila učešće na prvom Grend slemu u sezoni.

S obzirom na to da je prošle godine dogurala do osmine finala, Olga će izgubiti veliki broj bodova, pa je čeka strmoglav pad na WTA listi.

Danilovićeva će sa 69. mesta najverovatnije pasti na 85. mesto, što znači da je čeka pad od 16 mesta.