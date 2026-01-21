Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Ovo je do sada bio najmanje uspešan Slem za Karlitosa (uz četvrtfinale kao najviši plasman), a u situaciji kada ima dodatni imperativ od popravljanja utiska i statistike u Melburnu u vidu samopotvrde da može da nastavi svoj šampionski put bez otuđenog “teniskog oca” Huan Karlosa Ferera – pritisak i igrački izazovi će bivati samo sve veći i teži.

Snažni udarač Janik Hanfman je pobeđen sa 7-6, 6-3, 6-2, ali se Španac slaže sa konstatacijom iz prethodnih redova…

“Iskreno, nisam imao osećaj da sam igrao toliko dobro, ali sam iz razgovosa sa svojim timom shvatio da sam igrao bolje nego što sam mislio (smeh). Naravno, i dalje se privikavam na uslove, trudim se da igram sve bolje. Danas sam igrao protiv sjajnog igrača. Srećan sam što napredujem iz dana u dan, iz meča u meč, i nadam se da ću u sledećoj rundi biti još bolji”, ističe on na početku razgovora sa medijima.

Da li ti se često dešava da imaš osećaj da nisi igrao dobro, a da ti tim kaže suprotno?

“Mislim da se to dešava često. Kao što sam mnogo puta rekao, ponekad ne vidiš stvari kako treba iz perspektive igrača na terenu. Zaglaviš se u negativnim mislima ili negativnim momentima i ne sagledaš celokupnu sliku. Kada gledaš meč sa strane, sve biva mnogo jasnije. Osećaj koji sam imao na terenu bio je razlog zašto sam rekao da nisam igrao tako dobro. Razlog za to je bila i sjajna Janikova igra, koji mi nije dozvolio da se osećam komforno na terenu. Sve se svodi na te osećaje. I pored toga, razgovori sa mojim timom posle meča mi mnogo pomažu da u sledećoj rundi jasnije sagledam stvari – a tako će biti i sada”, odgovara on.

Koje bi bile najvažnije promene koje si napravio u poslednjih godinu ili dve, i koje su ti najviše pomogle?

“Verovatno je to bilo u tehničkom segment. Mislim da je servis udarac na kojem sam pravio najviše promena, naročito tokom prošle godine. Nema drugog udarca na kojem sam radio toliko izmena ili kojem sam posvetio toliko pažnje. Van same tehnike, mnogo sam radio na tome kako se ponašam, kako razgovaram sam sa sobom, kako pristupam svakom meču i svakom turniru, kao i kako se nosim sa teškim momentima u meču. To su prilagođavanja na kojima sam se najviše fokusirao u poslednjih godinu dana i pokušavam da ih uradim na najbolji mogući način”, ocenjuje prvi igrač sveta.

“Ritern je segment igre u čemu stalno nastojim da budem bolji. Nekad je stvar u osećaju, nekad u tome da idem napred, a nekad da stojim malo dalje. Kao što sam rekao, ovde u Melburnu skoro svaki dan ima vetra, i ponekad je zbog toga teško prilagoditi udarac ako stojiš dalje od osnovne linije”, dodaje on.

Da li kao svetski broj 1 i jedno od najvećih imena u tenisu oseća odgovornost da bude ambasador sporta i da ga razvija kao što su to radili Federer, Nadal i Đoković pre njega?

“Iskren odgovor je - ne baš. Ne razmišljam o tome da budem ambasador tenisa, ali – s druge strane - način na koji igram često je usmeren na to da zabavim publiku i podstaknem ljude da više prate tenis. I pored toga, ne razmišljam o tome da moram da budem najbolji mogući ambasador tenisa. Kada izađem na teren, radim ono što volim — igram tenis, i to je po meni najbolji način da budem dobar ambasador ovog sporta. Sve se svodi na to da voliš ono što radiš i da uživaš u svakom trenutku na terenu”, precizan je Alkaraz u ovom odgovoru.

Sledeći protivnik prvog nosioca turnira je originalni Francuz Korentan Mute, koji je do sada ostvario dobar pobednički ritam kroz uspehe protiv domaćeg igrača Skulkejta i autora najvećeg iznenađenja prvog kola – koledž-igrača Majkla Ženga.