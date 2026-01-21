Paolini je pobedila 57. teniserku na WTA listi posle sat i 51 minuta.
USPEŠNO PRESKOČILE I DRUGU PREPREKU! Paolini i Muhova u trećem kolu Australijan opena
Osma teniserka sveta Italijanka Džasmin Paolini plasirala se u treće kolo Australijan opena, pošto je danas posle dva seta pobedila Poljakinju Magdalenu Frenh 6:2, 6:3.
Ona je šest puta oduzela servis Frenh, koja je napravila tri brejka.
Džasmin Paolini Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia
U trećem kolu, Paolini će igrati protiv Amerikanke Ive Jović, koja je posle dva seta pobedila Australlijanku Prisilu Hon 6:1, 6:2.
Plasman u treće kolo danas je obezbedila i Čehinja Karolina Muhova, nakon što je posle tri seta pobedila Amerikanku Alisiju Parks 4:6, 6:4, 6:4.
Muhova će u trećem kolu igrati protiv Poljakinje Magdalene Linete.
