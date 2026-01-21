Slušaj vest

Francuska teniserka Osean Dodin izazvala je veliku pažnju sportske javnosti odlukom da potpiše sponzorski ugovor sa platformom za odrasle, na kojoj će objavljivati ekskluzivan sadržaj namenjen pretplatnicima.

Ovakav potez predstavlja retkost u profesionalnom ženskom tenisu, a Dodin, koja na društvenim mrežama ima više od 75.000 pratilaca, ističe da joj ovaj ugovor predstavlja važan izvor prihoda i omogućava nastavak profesionalne karijere, koja je u prethodnom periodu bila ozbiljno ugrožena zbog povreda i zdravstvenih problema.

Iako sportisti sve češće sklapaju saradnje sa brendovima van klasičnih sportskih okvira, ovakav aranžman u svetu WTA tenisa i dalje je neuobičajen i izaziva podeljena mišljenja.

Dodin je i ranije bila u centru pažnje javnosti zbog otvorenog govora o estetskoj operaciji povećanja grudi, naglašavajući da nema razloga da se stidi svojih životnih odluka.

Teniserka je objasnila da na platformi neće objavljivati eksplicitni sadržaj, već će njen profil biti kombinacija teniskih tema, ličnih interesovanja i ekskluzivnih objava za pratioce. Kako ističe, dodatna finansijska podrška joj značajno pomaže u pokrivanju visokih troškova putovanja, priprema i takmičenja.

Osean Dodin se trenutno nalazi oko 312. mesta na WTA listi, dok joj je najbolji plasman u karijeri 116. pozicija. Zbog čestih povreda njen napredak je bio otežan, ali veruje da bi nova finansijska stabilnost mogla da predstavlja važan korak ka povratku na viši takmičarski nivo.

    Kurir sport / Espreso

