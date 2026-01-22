Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Pavle Marinkov - devetnaestogodišnji australijski teniser srpskog porekla koji je trenutno rangiran na 560 mestu ATP liste - danas je imao tu tenisku čast da danas “zagreje” desetostrukog osvajača Australijan Opena Novaka Đokovića na terenu broj 16.

Poražen u prvom kolu kvalifikacija od još jednog “Ozijevca” Mekkejba – igrača koji je takođe trenirao sa “najvećim svih vremena” te neslavne 2022. godine “kovidgejta” kada je nevakcinisani Novak proteran iz Australije – Marinkov je odlično odradio posao po zahtevima “tima Đoković”.

1/7 Vidi galeriju Novakovo zagrevanje pred meč trećeg kola na Australijan openu Foto: Kurir sport / Vuk Brajović

Po svemu sudeći, ova saradnja će biti nastavljena i posle meča protiv kvalifikanta Maestrelija – koji je prošle godine u finalu Čelendžera pobedio “tenisko čudo iz Monaka” Valentina Vašeroa – osvajača Mastersa u Šangaju (sa rekordno niske #204 pozicije ATP rang liste) koji je na jedinom azijskom turniru Serije 1000 pobedio i Novaka Đokovića na putu do trofeja.

Rudimentarni trening Đokovića podcrtao je rad na osnovnim elementima igre, a to što je održan od 11 do 11:30 (dva sata pre početka meča) znači da je u suštini bio samo malo jače zagrevanje…