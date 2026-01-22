Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković izborio je plasman u treće kolo Australijan opena, pošto je ubedljivo savladao 141. tenisera sveta Frančeska Maestrelija sa 6:3, 6:2, 6:2.

Đokoviću, koji je već u drugom gemu prvog seta napravio brejk, bilo je potom potrebno sedam set lopti da bi osvojio prvi set koji je trajao 47 minuta.

Srpski teniser je brejkom počeo i drugi set, da bi osvajanje drugog seta potvrdio novim brejkom u sedmom gemu. U trećem setu je uz dva brejka poveo sa 4:1, onda je prepustio protivniku svoj servis, ali je već u narednom gemu vratio brejk i priveo meč kraju.

Novak Đoković - Frančesko Maestreli (2.kolo Australian opena) Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Ljubitelji tenisa uživali su u sjajnoj igri raspoloženog Novaka, koji je dominirao na terenu kao u najboljim danima i izvodio poteze za TV špice.

Kako je meč počeo kasno za navijače u Srbiji mnogi, nažalost, nisu bili u prilici da uživo isprate ovaj duel. Za sve vas koji ste propustili meč, ali i one koji žele ponovo da uživaju u čarolijama Srbina imamo sjajnu video kompilaciju najzanimljivijih momenata meča.

Uživajte!

Ne propustiteTenisNOVAK SE PLASIRAO U TREĆE KOLO AUSTRALIJAN OPENA! Đoković preslišao Italijana i nastavio pohod ka tituli u Melburnu!
profimedia-1068176855.jpg
TenisĐOKOVIĆ ODRŽAO ČAS TENISA ANONIMNOM ITALIJANU! Novak se prošetao do trećeg kola Australijan opena, pogledajte foto galeriju sa ovog meča!
profimedia-1068174434.jpg
TenisPRVE REČI NOVAKA POSLE UBEDLJIVE POBEDE! Đoković pričao o svojoj deci, pa nasmejao sve prisutne: "Sin hoće da radi sve da ne bi išao u školu..."
profimedia-1068174435.jpg
TenisTENISER SRPSKOG POREKLA SPARINGOVAO SA NOVAKOM! Pogledajte kako je izgledao Đokovićev trening pred meč trećeg kola na Australijan openu! FOTO
WhatsApp Image 2026-01-22 at 3.31.14 AM.jpeg

Novak Ðoković se prekrstio i izvinio  Izvor: Izvor:Eurosport