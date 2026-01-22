Slušaj vest

Đokoviću, koji je već u drugom gemu prvog seta napravio brejk, bilo je potom potrebno sedam set lopti da bi osvojio prvi set koji je trajao 47 minuta.

Srpski teniser je brejkom počeo i drugi set, da bi osvajanje drugog seta potvrdio novim brejkom u sedmom gemu. U trećem setu je uz dva brejka poveo sa 4:1, onda je prepustio protivniku svoj servis, ali je već u narednom gemu vratio brejk i priveo meč kraju.

1/12 Vidi galeriju Novak Đoković - Frančesko Maestreli (2.kolo Australian opena) Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Ljubitelji tenisa uživali su u sjajnoj igri raspoloženog Novaka, koji je dominirao na terenu kao u najboljim danima i izvodio poteze za TV špice.

Kako je meč počeo kasno za navijače u Srbiji mnogi, nažalost, nisu bili u prilici da uživo isprate ovaj duel. Za sve vas koji ste propustili meč, ali i one koji žele ponovo da uživaju u čarolijama Srbina imamo sjajnu video kompilaciju najzanimljivijih momenata meča.

Uživajte!