Najbolji srpski teniser Novak Đoković izborio je plasman u treće kolo Australijan opena, pošto je u noći između srede i četvrtka ubedljivo savladao anonimnog Italijana Frančeska Maestrelija - 6:3, 6:2, 6:2.

Novak Đoković - Frančesko Maestreli (2.kolo Australian opena) Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Njegov naredni rival biće Holanđanin Botik van de Zandshulp, koji je u drugom kolu takođe ubedljivo slavio.

On je sa 3:0 (7:6, 6:2, 6:2) pobedio Kineza Junčeng Šana.

Biće ovo treći međusobni duel Đokovića i Van de Zanshlupa, a obojica do sada imaju po jednu pobedu.

Zanimljivo, poslednji međusobni meč dobio je Holanđanin. Prošle godine savladao je Novaka u drugom kolu Mastersa u Indijan Velsu sa 2:1 i tako ostvario jednu od najvećih pobeda u svojoj karijeri.

Njh dvojica ponovo će odmeriti snage u subotu, a termin meča još uvek nije poznat.

