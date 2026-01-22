Neugodni Holanđanin biće naredni rival Novaka Đokovića.
Tenis
POZNATO SA KIM NOVAK IGRA U TREĆEM KOLU! Nimalo lak zadatak! Protiv Đokovića je prošle godine ostvario jednu od najvećih pobeda u karijeri!
Najbolji srpski teniser Novak Đoković izborio je plasman u treće kolo Australijan opena, pošto je u noći između srede i četvrtka ubedljivo savladao anonimnog Italijana Frančeska Maestrelija - 6:3, 6:2, 6:2.
Novak Đoković - Frančesko Maestreli (2.kolo Australian opena) Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia
Njegov naredni rival biće Holanđanin Botik van de Zandshulp, koji je u drugom kolu takođe ubedljivo slavio.
On je sa 3:0 (7:6, 6:2, 6:2) pobedio Kineza Junčeng Šana.
Biće ovo treći međusobni duel Đokovića i Van de Zanshlupa, a obojica do sada imaju po jednu pobedu.
Zanimljivo, poslednji međusobni meč dobio je Holanđanin. Prošle godine savladao je Novaka u drugom kolu Mastersa u Indijan Velsu sa 2:1 i tako ostvario jednu od najvećih pobeda u svojoj karijeri.
Njh dvojica ponovo će odmeriti snage u subotu, a termin meča još uvek nije poznat.
