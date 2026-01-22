NOVAK STAO PRED KAMERE I PROGOVORIO NA ŠPANSKOM - VODITELJKA NIJE SKIDALA OSMEH SA LICA: Spomenuo velike rivale, pa otkrio koliko još namerava da igra tenis!
Najbolji srpski teniser na dominantan način nastavio je pohod ka 25. Grend slem tituli u karijeri.
Novak je izborio plasman u treće kolo Australijan opena, pošto je prethodne noći savladalo anonimnog Italijana Frančeska Maestrelija sa ubedljivih 3:0 u setovima.
Nakon meča bio je raspoložen za davanje izjava.
Njegovi veliki rivali Sten Vavrinka (40) i Gael Momfis (39) nedavno su najavili da će im ovo biti poslednja sezona u karijeri, pa je voditeljka španskog "ESPN" zamolila Novaka da prokomentariše to.
"Verujem da su i Monfis i Vavrinka igrači koji su ostavili veliko zaveštanje kao igrači, ali i mnogo veće kao ljudi. Veoma su ljubazni u svlačionici. Prijatelji smo, veoma ih poštujem. Vodili smo neverovatne borbe tokom karijera", rekao je Novak na španskom jeziku.
Nakon toga otkrio je i kada on planira da se oprosti od tenisa.
"Gael je godinu dana stariji, Sten dve, dakle imam bar još godinu-dve još da igram. Čestitam im na sjajnim karijerama i na svemu što predstavljaju", dodao je uz osmeh Đoković.