Najbolji srpski teniser na dominantan način nastavio je pohod ka 25. Grend slem tituli u karijeri.

Novak je izborio plasman u treće kolo Australijan opena, pošto je prethodne noći savladalo anonimnog Italijana Frančeska Maestrelija sa ubedljivih 3:0 u setovima.

Nakon meča bio je raspoložen za davanje izjava.

Njegovi veliki rivali Sten Vavrinka (40) i Gael Momfis (39) nedavno su najavili da će im ovo biti poslednja sezona u karijeri, pa je voditeljka španskog "ESPN" zamolila Novaka da prokomentariše to.

"Verujem da su i Monfis i Vavrinka igrači koji su ostavili veliko zaveštanje kao igrači, ali i mnogo veće kao ljudi. Veoma su ljubazni u svlačionici. Prijatelji smo, veoma ih poštujem. Vodili smo neverovatne borbe tokom karijera", rekao je Novak na španskom jeziku.

Nakon toga otkrio je i kada on planira da se oprosti od tenisa.

"Gael je godinu dana stariji, Sten dve, dakle imam bar još godinu-dve još da igram. Čestitam im na sjajnim karijerama i na svemu što predstavljaju", dodao je uz osmeh Đoković.