"Zanimljivo, isti rezultat kao u prvom kolu, a i osećaj je sličan. Izledalo je kao sam igrao na dva različita turnira u noćnoj i dnevnoj sesiji, a danas je duvao je vetar jače nego ikada otkad igram u Australiji. On je dobar server, ali sam srećan kako udaram lopticu i kako se osećam, pa gledam sa samopouzdanjem ka narednoj rundi", počeo je Đoković.

U komentaru na trenutno stanje i sve što je rađeno na pripremama da bi se do ovog došlo, Novak kaže:

"Uvek sve radim sa nekim ciljem. Kroz malo dužu pauzu u ovom prozoru sam gledao da napredujem jer, u suprotnom, šta je cilj takmičenja? Uvek želim da budem bolji nego sezonu pre toga. To mi daje snagu da igram u ovim godinama. Nisam igrao nijedan pripremni turnir, pauzirao skoro dva meseca i shodno taome sam veoma zadovoljan. Ovo su pozitivni znaci."

Na pitanje da li pozitivno gleda na to da sve veći broj igrača ima svoje digitalne platforme, formate, podkaste kao na primer Šeltonov Jutjub kanal – Đoković je afirmativan:

"Ne vidim ništa loše u tome. Teniseri razvijaju sebe kao brend, ali sada i kroz digitalne mreže, a kako danas svi imaju telefone i komuniciraju preko interneta, dostupnost je skoro apsolutna. Možda imamo različite perspektive kod toga šta želimo privatno da prikažemo i otkrijemo, ali to je način da dodjete do ljudi", ističe Novak.

Kako Novak gleda na ulogu trenera u njegovom timu, s obzirom na različite odluke koje je kroz karijeru donosio?

"Uvek vam je potreban još jedan par očiju pored terena, možda i više njih, koji vide stvari drugačije od vas - igru protivnika, vašu igru. Očigledno je da dobro poznajem sport tenisa, ali kada ste u takmičenju i imate stres, prolazite kroz razne emocije i doživljavate neke stvari koje nisu uobičajene kad se ne takmičite,trenerski tim služi da vam pruži obzervaciju kako se krećete i igrate. Članovi tima vam, uz svoju specijalnost, pomažu da kontrolišete emocije iz dana u dan. Ne radi se samo o udarcima – već o mnogo više toga, jer ste u individualnom sportu i nema zamene kada vam je loš dan. Sve morate da "menadžerišete", da nađete način kako rešiti situacije. Trenerski tim je tu da vam daju tu pomoć, da vas uzdigne i nađe rešenje kada se pitate šta bi trebalo da uradite", naglašava Đoković

Upitan da li je zadovoljan načinom na koji se Australijan Open razvija kao turnir i javni događaj uz sve veće gužve između stadiona zbog kojih je teško ući na same mečeve, Novak kaže:



"Dobar je problem to što imate mnogo gledalaca, zar ne? Čuo sam da Slemovi imaju sve više gledalaca, i to je dobar znak. Mnogo ljudi dolazi da gleda tenis, mnogo ljudi ga prati preko malih ekrana i sve više. Ako je do toga da se prošire prostorije i prostor gde se igraju Slemovi, nemam dovoljno informacija o tome, ali mi se sviđa kuda sve to ide. Sviđa mi se što uvek gledaju da se unaprede, to je ono što ja vidim. Prvi put sam došao ovde 2003. godine, koristili smo prostorije za oporavak i teretanu prekoputa kompleksa, u Kolingvudu, a narednih godina je Melburn Park krenuo da se širi i unapređuje. Sada imamo mnogo više terena, bolje prostorije i to su sve dobri znakovi, Australija je najbolja u tome, ne vidim ništa loše u velikoj poseti. Naravno, važno je naći ravnotežu između rekordnih poseta i doživljaja, ubrzati protok ulaska posetilaca. Neki igrači dolaze iz određenih zemalja koje nisu imale uspešne igrače u prošlosti; baš sam o tome pričao sa Aleks Ealom i situaciji kada veliki broj filipinaca nije uspeo da prati taj meč. Možda je taj meč mogao da se igra na većem terenu, ali ona je mlada, probija se i teško je organizatorima da predvide kakva će biti poseta”, kaže Novak, I rezimira:

"Moje mišljenje je da bi pravi problem bio kada bismo imali manje ljudi i praznije tribine!"

Kurir sport/Vuk Brajović