Italijanski teniser Lorenco Muzeti plasirao se danas u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio sunarodnika Lorenca Sonega sa 6:3, 6:3, 6:4.

Petom teniseru sveta je za trijumf protiv 40. na ATP listi bilo potrebno dva sata i 49. minuta. On će u narednom kolu igrati protiv boljeg iz duela Stefanos Cicipas - Tomas Mahač.

Plasman u treću rundu takmičenja obezbedio je i sedmi igrač sveta, Amerikanac Ben Šelton pošto je bio bolji od Australijanca Dejna Svinija sa 6:3, 6:2, 6:2. Njegov naredni rival biće Valentin Vašro iz Monaka.

Ruski teniser Karen Hačanov je prošao dalje pošto je u tri seta bio bolji od Amerikanca Nišeša Basavaredija sa 6:1, 6:4, 6:3. Trenutno 18. igrač na ATP listi će u narednom kolu igrati protiv Italijana Lućana Darderija.

Beta

