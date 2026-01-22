Slušaj vest

Poljska teniserka Iga Švjontek plasirala se danas u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedila Čehinju Mariju Bouzkovu sa 6:2, 6:3.

Druga teniserka sveta je slavila posle sat i 19 minuta igre i tako stigla do trećeg kola na 24 uzastopna grend slem turnira.

Ona je posle meča izjavila da pokušava da nauči lekcija iz stava srpskog tenisera Novaka Đokovića ka uspehu i dugovečnosti.

"Lepo je gledati takve ljude i pronaći inspiraciju. Svakako moram da naučim da cenim svaki meč", rekla Švjontek, šestostruka grend slem šampionka.

Naredna protivnica Poljakinji na Australijan openu biće Ruskinja Ana Kalinskaja.

Beta