Japanska teniserka Naomi Osaka plasirala se danas u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedila Rumunku Soranu Kirsteu sa 6:3, 4:6, 6:2.

Osaki, trenutno 17. teniserki sveta, bilo je potrebno dva sata igre da savlada 41. na WTA listi.

Pred kraj meča je bilo napeto na Margaret Kort areni. Servirajući na 4:2 i 30:30, Rumunka je prigovorila sudiji u vezi sa Osakinim uzvikom "hajde" između njenog prvog i drugog servisa. Odmah nakon toga, Kirstea je poslala dva forhenda daleko i tako dovela Osaku do dvostrukog brejka.

Upitana posle meča šta joj je bilo potrebno da prođe kroz meč, Osaka je odgovorila:

"Izgleda da je bilo mnogo 'hajde' zbog kojih je bila ljuta".

Rasprava Osake i Kristee na Australijan openu. Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

"Trudila sam se da igram dobro. Mislim da sam pravila mnogo neiznuđenih grešaka, ali sam dala sve od sebe. Ona je sjajna igračica, mislim da joj je ovo bio poslednji Australijan open, tako da... žao mi je što je bila ljuta zbog toga", rekla je Osaka.

Japanka će u narednom kolu igrati protiv Autrealijanke Medison Inglis.