Najbolji srpski teniser Novak Đoković izborio je plasman u treće kolo Australijan opena, pošto je prethodne noći ubedljivo savladao anonimnog Italijana Frančeska Maestrelija - 3:0.

Novak Đoković - Frančesko Maestreli (2.kolo Australian opena) Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Nakon trijumfa Novak je imao jednu zanimljivu objavu na svom Instagram profilu.

Uz poruku na ćirilici: "Bez starca nema udarca", pored svog, objavio je i rezultate veterana Stena Vavrinke (40) i Marina Čilića (37).

Objava Đokovića na Instagramu
Objava Đokovića na Instagramu Foto: Instagram

Švajcarac je u drugoj rundi posle pet setova savladao Francuza Artura Geu, dok je Hrvat Marin Čilić bio ubedljiv protiv Denisa Šapovalova (3:0).

