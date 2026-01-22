Srpski teniser se oglasio na Instagramu.
Australijan open
"BEZ STARCA NEMA UDARCA" Hit objava Đokovića nakon ubedljivog trijumfa na Australijan openu!
Najbolji srpski teniser Novak Đoković izborio je plasman u treće kolo Australijan opena, pošto je prethodne noći ubedljivo savladao anonimnog Italijana Frančeska Maestrelija - 3:0.
Novak Đoković - Frančesko Maestreli (2.kolo Australian opena) Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia
Nakon trijumfa Novak je imao jednu zanimljivu objavu na svom Instagram profilu.
Uz poruku na ćirilici: "Bez starca nema udarca", pored svog, objavio je i rezultate veterana Stena Vavrinke (40) i Marina Čilića (37).
Objava Đokovića na Instagramu Foto: Instagram
Švajcarac je u drugoj rundi posle pet setova savladao Francuza Artura Geu, dok je Hrvat Marin Čilić bio ubedljiv protiv Denisa Šapovalova (3:0).
