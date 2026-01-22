Slušaj vest

Sten Vavrinka (40) je apsolutni heroj drugog kola Australijan opena.

Veteran iz Švajcarske izborio je plasman u treću rundu, pošto je posle četiri i po sata lavovske borbe eliminisao Francuza Artura Geu rezultatom 3:2 (4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6).

Iskusni as, koji je pred start turnira objavio da će mu ovo biti poslednji nastup na popularnom Ozi openu, neverovatnom energijom i borbenošću u 41. godini života oduševio je publiku u Melburnu.

"Dobro sam se zabavio, dali ste mi veliku energiju. Nisam više mlad, potrebna mi je ta energija", rekao je nakon meča sjajno raspoloženi Sten.

Tokom meča viđena je i jedna zanimljiva scena. Naime, jednom navijaču je ispala konzerva piva, Vavrinka ju je pokupio i vratio mu.

Pre odlaska u svlačionicu prokomentarisao je i taj detalj.

"Ispalo vam je pivo na početku, pa bih sada mogao da dobijem jedno. Mislim da sam zaslužio pivo", rekao je Sten.

Njegov neverovatan podvig nije promakao ni Novaku Đokoviću, koji je u zanimljivoj objavi "Bez starca nema udarca" pomenuo i Stena.

