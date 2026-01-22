Slušaj vest

Elena Ribakina iz Kazahstana plasirala se u treće kolo Australijan opena, pošto je danas u Melburnu u drugom kolu pobedila Francuskinju Varvaru Gračevu 7:5, 6:2.

Meč je trajao 75 minuta.

Ribakina će u trećem kolu igrati protiv Čehinje Tereze Valentove, koja je savladala sunarodnicu Lindu Fruvirtovu 7:5, 2:6, 6:3.

Plasman u treće kolo prvog grend slem turnira sezone izborila je i Čehinja Nikola Bartunkova, koja je u drugom kolu eliminisala Belindu Benčić iz Švajcarske 6:3, 0:6, 6:4.

Bartunkova, koja je plasman u glavni žreb Australijan opena izborila kroz kvalifikacije, igraće u trećem kolu protiv Belgijanke Eliz Mertens.