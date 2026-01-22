Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Danas je Novak Đoković ostvario svoju 101. pobedu na Australijan Openu, a sutra popodne (odnosno oko pola 4 ujutru po našem vremenu) će prvi nosilac Karlos Alkaraz na Rod Lejver areni odigrati svoj 100. meč na Grend slemovima – i to protiv levorukog Francuza Korentana Mutea. Pobeda bi Alkarazu donela skor 87–13 na Grend slemovima – čime bi se izjednačio sa Bjornom Borgom nakon njegovih prvih 100 mečeva na najvećim turnirima.

Alkaraz se do sada nikada nije sastao sa Muteom, ali je dobio svih 13 mečeva koje je igrao protiv levorukih tenisera na Grend slemovima, uključujući i sva četiri meča protiv levorukih igrača na Australijan openu. Mute danas pokušava da zabeleži svoju 100. pobedu na ATP nivou – ali da bi to ostvario, moraće po prvi put u karijeri da savlada igrača na poziciji broj 1 ATP rang liste – u trećem pokušaju. Obojica tenisera imaju po dve pobede u ovoj sezoni iz prethodnih kola, izlazili su kao bolji od protivnika iz taj-brejkova (Alkaraz 2, Mute 1), jednom u karijeri su uspevali da se vrate posle zaostatka od 2:0 u setovima (Alkaraz – u istorijskom finalu Rolan Garosa protiv Sinera) – pa nije nemoguće da će meč obilovati “čupavim” momentima za obojicu. Drugim rečima – spektakl u najavi!

1/5 Vidi galeriju Meč drugog kola Australijan opena. Foto: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Aleks de Minor je preživeo dramu iz prva dva seta sa Hamadom Međedovićem, a nagrada za to mu je ponovni nastup u glavnom terminu na Rod Lejver Areni (9 sati ujutru po našem vremenu) u “velikom derbiju” protiv Fransisa Tijafoa. “Demon” i “Big Fo” su do sada odigrali 4 meča u glavnom žrebu ATP turnira, uz dve pobede za Australijanca na otvorenom na betonu i jednu u dvorani – i samo jednu za Amerikanca u Pariskom Bersiju 2022. – pa je domaćin na osnovu ove statistike popriličan favorit pred naredni susret.

De Minor je poslednjih godina veoma konstantan na Australijan openu, sa četiri uzastopna nastupa u osmini finala ili bolje. Ukoliko večeras pobedi, plasiraće se među poslednjih 16 petu godinu zaredom, čime bi postao tek drugi Australijanac u Open eri kome je to pošlo za rukom, posle Džona Njukomba, koji je osminu finala ovde dostizao 8 uzastopnih puta od 1969. do 1976.

Tijafo je samo jednom stigao do osmine finala Australijan opena – 2019. godine, kada je potom dogurao i do četvrtfinala. Ove nedelje je već eliminisao jednog domaćeg igrača, savladavši Džejsona Kublera u prvom kolu u nedelju, a večeras će pokušati da ponovo razočara domaću publiku pobedom nad De Minorom.

Alehandro Davidovič Fokina i Tomi Pol odigraće drugi meč dana na Džon Kejn areni (oko 3 ujutru po našem vremenu) – što će ujedno biti prvi duel dva Top 20 igrača u muškom singlu na ovogodišnjem turniru. Ovaj meč je repriza njihovog susreta iz osmine finala ovde 2025. godine, kada je Pol ostvario ubedljivu pobedu, izgubivši svega 3 gema.

Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AP

Pol je dobio sva tri prethodna međusobna duela sa Davidovičem Fokinom (na betonu, na otvorenom) – uključujući i pobedu u 5 setova u drugom kolu ovde 2023. godine – i nada se nastavku dobrih rezultata dok ponovo cilja završnicu turnira. Amerikanac je 2023. godine stigao do polufinala, a 2025. do četvrtfinala Australijan opena. I pored toga, vredi napomenuti da je Španac u poslednjim mesecima nastupao odličnoj formi – i došao u Melburn sa najboljim renkingom u karijeri, Iz perspektive 14. mesta na ATP rang listi, sigurno će želeti da bude znatno konkurentniji nego u prošlogodišnjem meču protiv Pola.

Lerner Tijen je jedva preživeo početak ovog turnira – što bi bilo veliko razočarenje za jedno od najvećih otkrovenja Australijan opena 2025, nakon čuvene pobede u 5 setova protiv Danila Medvedeva i ulaska u osminu finala. Ukoliko Tijen danas u njihovom drugom meču u karijeri (prvi - Pariz Masters 2025) ponovo savlada Nunja Boržeša, a Medvedev pobedi Fabijana Marožana, njih dvojica će se ponovo sastati u nedelju.

Tijen je u ovo vreme prošle godine bio gotovo nepoznato ime, ali je od tada nastavio svoj uspon ka vrhu svetskog tenisa. U novembru je osvojio svoju prvu ATP titulu u Mecu, a prošlog meseca i Next Gen ATP Finalni turnir. Ipak, Boržeš će danas biti nezgodan protivnik – Portugalac je dva puta stizao do osmine finala na Grend slemovima, uključujući i Australijan open 2024. godine, a pobedom danas postao bi prvi igrač iz Portugala koji je tri puta stigao do osmine finala na Grend slemovima.

Još jedan direktni sudar Top 20 igrača nam predstavlja 13. nosioca Andreja Rubljova protiv 18. Fransiska Serundola, u rivalitetu na koji strastveni Rus nimalo ne može da bude ponosan. Iz 4 meča Argentinac ima 3 pobede, od kojih je i ona iz jedinog meča igranog na betonu. Andreju će trebati mirna glava i agresivna – ali precizna igra da iz zone komfora izbaci upornog “gaučosa”, a u tome bi i ovoga puta mogao puno da mu svojim savetima pomogne legendarni Marat Safin – iz njegovog boksa.

Foto: Lukas Coch/AAP

U fajterskom meču koji se očekuje između Medvedeva (ATP #12) i Mađara Marožana (ATP #47) Rus će imati psihološku prednost usled ostvarenih pobeda iz oba dosadašnja meča bez izgubljenog seta (Almati, Njujork), uz činjenicu da je neporažen do sada u 2026 (7:0) što mu je donelo titulu u Brizbejnu. Ipak, ni Mađar nije loš (5-2), u karijeri nije ni jednom izgubio meč koji je otišao u pet setova (4:0) i tražiće šansu u tome da trostrukog finalistu ovog turnira odvuče u neizvesnu i iscrpljujuću završnicu.

Ortak kumovskog tandema Rubljov-Medvedev – Rus pod zastavom Kazahstana Saša Bublik sa desetog mesta na ATP rang listi gleda ka narednom kolu kroz dželata našeg Miše Kecmanovića, Argentinca Ečeverija (ATP #62). Zanimljivo je da njih dvojica nikada nisu odigrali meč na nivou ATP turneje, a susret na čelendžeru u Torinu (šljaka) pripao je Bubliku u tri seta. Saša je osvojio Hong Kong protiv Musetija, besprekorno servira i igra taj-brejkove početkom ove sezone – pa se po svemu sudeći “crno piše” velikom obožavaocu Novaka Đokovića iz Južne Amerike u njihovom prvom susretu na Slemu.

Kod dama – dnevni program na Lejveru od pola 2 po ponoći po našem vremenu otvaraju prva favoritkinja za osvajanje turnira i šampionka Brizbejna Arina Sabalenka protiv dubl-partnerke naše Olge Danilović Potapove, a noćni program zatvaraju takođe šampionka Adelejda Andreeva i Rumunka Ruse. U sveameričkom duelu na Margaret Kortu igraju treća nositeljka Gof protiv nadiruće Hejli Batist, a posle njih pratimo veliki sudar ukrajinske veteranke Svitoline i sjajne mlade Ruskinje Šnajder – koji se sigurno neće završiti rukovanjem na mreži. Susreti mladih nada na Džon Kejn Areni nam od1 ujutru po našem vremenu nadalje prestavljaju duele 17. nositeljke Mboko (Kanada) i 14. Tauson (Danska), kao i već 29. nositeljke – “naše” Amerikanke Ive Jović i Grend Slem šampionke Jasmin Paolini (#7) . Na KIA Areni će pažnju ženskog dela turnira privući susreti sjajne mlade Turkinje Sonmez i Kazahstanke Putinceve – odnosno Grend Slem finalistkinje Čehinje Muhove i Poljakinje Linet.

Foto: JAMES ROSS/AAP

U ženskom dublu na terenu 6 od oko 6 sati ujutru po našem vremenu nastupaju finalistkinje Rolan Garosa Aleksandra Krunić i Ana Danilina (7 nositeljke) protiv Australijskih Ruskinja Rodionove i Kasatkine (posebna pozivnica za ovaj opasni tandem), a u svom drugom meču na terenu 8 oko 8 sati ujutru – takoše odličan tandem Danilović – Potapova protiv trećih nositeljki i favoritkinja Hsi i Ostapenko.

