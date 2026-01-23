Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Otkačio je deveti nosilac Tejlor Fric žilavog Čeha Koprivu u tri seta (6–1, 6–4, 7–6) na putu do još jednog plasmana u treće kolo Australijan Opena, usput i dosadnog izveštača koji je i njega probao da navuče da kaže neku reč protiv Donalda Trampa – i zakazao “klasik” protiv legendarnog trostrukog Grend slem šampiona Stena Vavrinke.

“Igrao sam stvarno dobro, osećao se veoma smireno, imao sam kontrolu. Igrao sam agresivno u pravim trenucima, a kada nisam imao priliku, bio sam veoma siguran i nisam poklanjao lake poene. Zaista dobar nivo igre za mene”, hvalio se lepuškasti Amerikanac posle ovog uspeha.

Upitan za meč protiv Vavrinke – uz podsetnik da je “Stenimal” bio mnogo uspešniji u mečevima na tri dobijena seta nego na dva i osvojio je više Grend slemova nego Masters turnira – Fric odgovara:

“Mislim da je kod Stena i takvih igrača očigledna prednost u fizičkoj pripremljenosti, ali pored toga i – takmičarskom duhu. Igrači koji se zaista dobro bore obično izlaze kao pobednici u dužim mečevima, i to govori o tome koliko je on sjajan takmičar. Uz to bih istakao i sposobnost da se čine prilagođavanja u igri, jer - u mečevima na tri dobijena seta imate mnogo više vremena da shvatite šta funkcioniše, da se prilagodite i menjate taktiku - nego u mečevima na dva dobijena seta".

Kako se oseća pred ovaj duel – uz sećanje na sjajan meč koji je prošle godine odigrao ovde protiv još jednog aktivnog veterana, Monfisa?

“Iskreno se radujem tome i mislim da će to biti zabavan meč. Očigledno, već dugo se ugledam na Stena, znam da igra dobro, trenirao sam s njim u Pertu na Junajted kupu. Njegovo prosečno vreme provedeno na terenu po meču ove godine je za ne poverovati, jer je čak i na Junajted kupu igrao duge mečeve u tri seta skoro svaki put. Zaista je impresivan nivo koji i dalje pokazuje, kao i fizička pripremljenost koju prikazuje”, smatra Fric.

A na pitanje – da li bi mogao sebe da zamisli kako igra tenis sa 40 godina – kao “iz topa” odgovara:

“Ne, nikako. Jedva mogu da zamislim da igram i za, recimo, četiri godine od sada!”

Zanimljivo…

