Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Otkačio je deveti nosilac Tejlor Fric žilavog Čeha Koprivu u tri seta (6–1, 6–4, 7–6) na putu do još jednog plasmana u treće kolo Australijan Opena, usput i dosadnog izveštača koji je i njega probao da navuče da kaže neku reč protiv Donalda Trampa – i zakazao “klasik” protiv legendarnog trostrukog Grend slem šampiona Stena Vavrinke.

Igrao sam stvarno dobro, osećao se veoma smireno, imao sam kontrolu. Igrao sam agresivno u pravim trenucima, a kada nisam imao priliku, bio sam veoma siguran i nisam poklanjao lake poene. Zaista dobar nivo igre za mene”, hvalio se lepuškasti Amerikanac posle ovog uspeha.

Vavrinka savladao Srbina na startu Australijan opena. Foto: William WEST / AFP / Profimedia, Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Upitan za meč protiv Vavrinke – uz podsetnik da je “Stenimal” bio mnogo uspešniji u mečevima na tri dobijena seta nego na dva i osvojio je više Grend slemova nego Masters turnira – Fric odgovara:

Mislim da je kod Stena i takvih igrača očigledna prednost u fizičkoj pripremljenosti, ali pored toga i – takmičarskom duhu. Igrači koji se zaista dobro bore obično izlaze kao pobednici u dužim mečevima, i to govori o tome koliko je on sjajan takmičar. Uz to bih istakao i sposobnost da se čine prilagođavanja u igri, jer - u mečevima na tri dobijena seta imate mnogo više vremena da shvatite šta funkcioniše, da se prilagodite i menjate taktiku - nego u mečevima na dva dobijena seta".

Tejlor Fric na Australijan openu Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AP

Kako se oseća pred ovaj duel – uz sećanje na sjajan meč koji je prošle godine odigrao ovde protiv još jednog aktivnog veterana, Monfisa?

Iskreno se radujem tome i mislim da će to biti zabavan meč. Očigledno, već dugo se ugledam na Stena, znam da igra dobro, trenirao sam s njim u Pertu na Junajted kupu. Njegovo prosečno vreme provedeno na terenu po meču ove godine je za ne poverovati, jer je čak i na Junajted kupu igrao duge mečeve u tri seta skoro svaki put. Zaista je impresivan nivo koji i dalje pokazuje, kao i fizička pripremljenost koju prikazuje”, smatra Fric.

A na pitanje – da li bi mogao sebe da zamisli kako igra tenis sa 40 godina – kao “iz topa” odgovara:

Ne, nikako. Jedva mogu da zamislim da igram i za, recimo, četiri godine od sada!

Zanimljivo…

Ne propustiteTenisAO: Ribakina rutinski do trećeg kola, kvalifikantkinja iznenadila Belindu Benčić
profimedia-1050107813.jpg
Tenis"MISLIM DA SAM ZASLUŽIO PIVO" Heroj dana - Sten Vavrinka! Švajcarac posle četiri i po sata srušio 19 godina mlađeg rivala, pa napravio šou! (VIDEO)
Sten Vavrinka
Tenis"BEZ STARCA NEMA UDARCA" Hit objava Đokovića nakon ubedljivog trijumfa na Australijan openu!
Novak Đoković
TenisNAPETA SCENA NA TERENU! Rumunka pobesnela posle jednog povika protivnice usred meča! Osaka je žestoko "pecnula" nakon trijumfa! (VIDEO)
Naomi Osaka

Bonus video:

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport