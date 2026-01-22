Slušaj vest

To je primetio i Novak Đoković, i prokomentarisao veoma pozitivno za srpske medije:

Ono je bilo nesvakidašnje i meni se mnogo svidelo; bio je to pun pogodak. Ne mogu to da kažem za svaku njenu kombinaciju, ali za ono joj skidam kapu. Svaka čast!”, kaže Novak, i dodaje:

Video sam da njen sportski brend nije to svefinansirao - već da je ona to odlučila da uradi. Oni su valjda dizajnirali haljinu u kojoj igra, a sve ovo ostalo je bilo njeno. Ja to pozdravljam i mislim da je to njen neki autentični način predstavljanja sebe. Ako se dobro sećam, pre nekoliko godina joj je leptir sleteo na lice - pa je onda ona to iskoristila da stavi na šešir. Sviđaju mi se ti detalji i simbolika, svaka čast”, ne krije oduševljenje jedan od najpraćenijih sportista na svetu.

Novak Đoković - Frančesko Maestreli (2.kolo Australian opena) Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

(Vuk Brajović)

