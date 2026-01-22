Slušaj vest

“Sten D Men” Vavrinka je “neuništiv” čak i kad se u 40. godini oprašta od tenisa, a najveća potvrda za to je pobeda u meču koji je trajao 4 i po sata protiv Francuza Gee – posle taj-brejka petog seta (4–6, 6–3, 3–6, 7–5, 7–6)

“Blai je to teška borba. Kada dobiješ peti set sa 7–6, uvek odluči nekoliko poena tamo-vamo. Zadovoljan sam kako se završilo.

Naravno, bilo je važno ostati pozitivan tokom meča. Atmosfera i podrška bili su neverovatni i zaista mi pomogli da opstanem kroz tih četiri i više sati na terenu”, ističe olimpijski šampion i vlasnik 3 Grend Slem titule sa tri različita turnira. "

“Grend slemovi su mi uvek više odgovarali kao format takmičenja. Imam više vremena da nametnem svoju igru, da pronađem rešenja. Takođe imam veliko poverenje u svoju fizičku pripremljenost jer znam da mogu da izdržim duge mečeve. Za mene nije problem da održim nivo igre. Naravno, moraš da se osećaš dobro fizički, ali i mentalno – moraš da ostaneš pozitivan i da tražiš rešenja”, objašnjava on.

“Za mene nema poređenja sa prošlošću. Nikada nije dobra ideja porediti sadašnjost s onim što je bilo. Trudim se da živim u trenutku i da budem fokusiran na sadašnjost. Posle teške prošle godine, znajući da mi je ovo poslednji Australijan open – ove pobede čini veoma posebnim. Emocije su potpuno drugačije i to je teško opisati - ali to je razlog zašto sa 40 godina i dalje guram sebe, pomeram granice i naporno treniram u pripremnom periodu. Želim da ponovo doživim ovakve trenutke”, iskren je Vavrinka.

Mali detalj na majici deluje kao omaž čuvenom šorcu koji je nosio kada je osvojio Rolan Garos. Da li je to vid modne istorije – i šta znači biti mali deo toga?

“Nisam ja deo modne istorije. Ljudi pamte taj šorc jer nije bio baš najlepši, ali i zato što sam tada osvojio Rolan Garos. Zato se toliko priča o njemu. Sada sam zadovoljan opremom koju nosim. Mislim da je dobra i drago mi je da je nosim”, uz osmeh odgovara Sten.

Đoković i Čilić su do sada igrali odlično, Monfis se lepo oprostio – pa je medije interesovalo da li je po njemu ovo i turnir „starih momaka“?

“Mislim da je to sjajno. Video sam da je Čilić pobedio – lepo je videti ga opet u formi. Imao je i on povrede prošle godine. Drago mi je da je ponovo na visokom nivou. Novak je ionako u svojoj ligi. Nikada se ne poredimo s njim. On je uvek tu i biće tu dok god igra. Neverovatno je kako uspeva da gura sve ostale napred”, zaključuje Vavrinka.

(Vuk Brajović)