Ponovo sjajni teniski veteran iz Hrvatske i osvajač Grend Slem titule Marin Čilić je bez izgubljenog seta eliminisao Denisa Šapovalova – i plasmanom u treće kolo se izjednačio su broju pobeda na ATP turneji sa legendarnim sunarodnikom Goranom Ivaniševićem. Da li je bio svestan da bi taj uspeh mogao da bude dosegnut upravo u Melburnu?

“Znao sam da sam blizu, ali nisam bio siguran da li je to danas ili će se desiti nekog drugog dana. Mislim da je to neverovatno dostignuće za bilo kog tenisera iz naše zemlje. Odlično poznajem Gorana iz vremena naše saradnje, a tada mi je preneo da mu niko nije rekao da ima 599 pobeda na turneji – jer bi onda odigrao još jedan meč“ (smeh). Smejali smo se tome”, prenosi nam “Čila”.

“Zaista je fantastično biti u ovoj poziciji. Očigledno, imamo različite karijere u različitim erama tenisa. Različiti smo tipovi igrača – ali, da bi se dostigao ovakav broj pobeda, morate biti izuzetno konstantni tokom mnogo godina. To je zaista veliko dostignuće za naš tenis”, kaže Čilić.

Tri godine stariji od njega je Sten Vavrinka, ali njih dvojica nisu nikada potezali godine kao temu za diskusiju…

“Nisam razgovarao s njim o tome, ali se naravno pratimo tokom godine. Lepo je videti da i dalje igra sjajno i da se i dalje gura napred. Da li mi Sten svojim pobedama pruža motivaciju da igram još te tri godine koje nas dele? Nemam pojma, videćemo. Idem godinu po godinu. Mislim da, da biste igrali i takmičili se na ovom nivou, morate biti izuzetno profesionalni od ranih godina, već sa 15, 16, 17, i voditi računa o svom telu”, kaže Marin.

“Tokom cele svoje karijere sam bio vrlo profesionalan, disciplinovan, s poštovanjem prema igri i svom telu. Uvek sam imao dobar tim oko sebe, dobro planirao raspored, što je veoma važno. Verujem da mi je to donelo ovih nekoliko „zlatnih godina“, ističe on.

Mislite li da je vaša generacija bila posebna, s obzirom na to da je Stan još tu (u svojoj poslednjoj godini), Monfis takođe, Novak i dalje igra, Rodžer je igrao skoro do 40. godine?

“Svi smo svesni da sport napreduje, da ima sve više nauke u njemu. Mnogo smo svesniji šta treba da jedemo i kako da brinemo o svom telu. Svako od nas tome pristupa na individualni način. Neki igrači imaju teži put zbog povreda, ali generalno mislim da živimo u sjajnom vremenu, u kojem igrači mogu da igraju vrhunski tenis i sa 35, 36, 37 godina”, kaže on, i u tom smislu u daljim rečima ističe “najvećeg svih vremena”:

“Kod Novaka se, na primer, vidi koliko dobro brine o svom telu. On ga razume, zna šta mu je potrebno. To mu daje ogromnu prednost da može da igra i radi ono što radi u ovim godinama. Zato verujem da mlađe generacije mogu mnogo da nauče iz ovih iskustava”, zaključuje Čilić.

(Vuk Brajović)