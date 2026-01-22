Slušaj vest

Zbog toga je medijima bilo interesantnije da postave pitanje po još jednoj “generičkoj” temi koja kola salama za pres-konferencije ovih dana – iskustvima iz svlačionice i odnosima sa igračima koji tamo nastaju…

“Iskreno se nadam da ću ponovo osetiti samoću u svlačionici, iako do tog momenta ima dosta da se igra”, nasmejan je Siner – i nastavlja:

“Imam osećaj da sam, kada sam tek došao na turneju, mnogo više boravio u teniskom centru. Provodio sam dosta vremena u svlačionici, dosta vremena u restoranskom delu i sličnim prostorima. Sada sam malo drugačiji - dođem ovde u vreme treninga, a kad se to završi - ili nešto brzo pojedem ovde ili odlazim odmah. Drugačije je sve!”

“Svlačionice nisu velike na svakom turniru, ali ovde jesu – i to prilično. Imaš dve velike prostorije Unutra, uz dosta tuševa i ledenih kupki. Ne srećeš mnogo igrača, iako je na početku turnira poprilična gužva. Tu su i igrači iz kvalifikacija – naročitio u nedelji pred početak turnira. Super je to što nam organizatori turnira obezbeđuju dosta prostora, a to se zapravo i ne primeti. Veća gužva je možda u teretani i sličnim prostorima, ali je atmosfera uopšte prilično opuštena,” prenosi nam Siner.

(Vuk Brajović)