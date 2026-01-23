Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira iz Melburna, Vuk Brajović

Izašao je raspored za prvu takmičarsku subotu glavnog žreba Australijan Opena, i ono što je najzanimljivije je – gde će igrati najveće zvezde.

Za razliku od četvrtka, desetostruki osvajač Melburna Novak Đoković je (za meč protiv Holanđanina Van de Zanšulpa) stavljen u privilegovani prvi noćni termin na Rod Lejver Areni. Iako organizator nije specifično naveo sate u danas dostupnoj verziji rasporeda, očekivani početak bi trebao da bude oko 9 ujutru po našem vremenu, te znači da je Đoković prošao odlično i da će izbeći najveće vrućine u Melburnu.

1/12 Vidi galeriju Novak Đoković - Frančesko Maestreli (2.kolo Australian opena) Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Dnevni program na Lejveru u subotu otvara braneća šampionka Medison Kijz od 00:30 po našem vremenu u meču protiv osvajačice Vimbldona Pliškove, a ne pre 2 ujutru će na teren izaći dvostruki braneći šampion Janik Siner protiv sve prisutnijeg Amerikanca Špicirija. Posle narednog meča Srbina i Holanđanina program na glavnom stadionu Melburn Parka će zatvoriti atraktivna četvorostruka osvajačica Grend Slemova Naomi Osaka protiv domaći igračice Inglis.

Mečevi koji će se odigrati na Margaret Kortu (početak u 00:30 posle ponoći) će predstaviti Amerikanku Pegulu protiv Ruskine Selekmeteve, zatim sveamerički susret Sterns – Anisimove (4. nositeljka), meč osmog nositelja i mogućeg izazivača Sinera u četvrfinalu Šeltona i osvajača Šangajskog Mastersa Vašeroa, susret druge nositeljke i šestostruke osvajačice Slemova u singlu Ige Švjontek – a za kraj možda i neizvestan susret osvajača Ju Es Opena Marina Čilića i višestrukog finaliste Slemova Kaspera Ruda (12. nosilac).

Džon Kejn Arena će sa istim terminskim početkom takođe ugostiti “suv kvalitet” u mečevima petog nositelja (i nikada bolje plasiranog u karijeri) Italijana Musetija i Tomaža Mahača iz Češke, Belgijanke Mertens (#21) i Bartunkove, specijaliteta programa u susretu neuništivog šampiona Melburna iz 2014. (40-godišnjeg) Stena Vavrinke i devetog nosioca Amerikanca Frica i bivše šampionke Ribakine i još jedne Čehinje Valentove. Na KIA Areni program dana otvaraju Rus Hačanov i Italijan Darderi, Čehinja Noskova i Kineskina Vang i mogući suparnik Đokovića u osmini finala Jakub Menšik protiv Itana Kvina iz SAD.

Svoje mečeve prvog kola takmičenja za juniorke trebale bi da odigraju naše igračice - sedma nositeljka Anastazija Cvetković protiv kvalifikantkinje Aiši Das (Novi Zeland) i 12. nositeljka Luna Vujović protiv Ive Marinković (iz Švedske).

Za sutra je najavljeno paklenih 38 stepeni celzijusa, pa se nadamo da će i Anastasija i Luna imati sreće u izboru terena i termina. Jasno da će morati da se priviknu na to jer su u narednim danima prognozirane još veće temperature – čak sve i do 44 stepeni.

BONUS VIDEO: