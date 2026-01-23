Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira iz Melburna, Vuk Brajović

Jedan od najzanimljivijih mečeva dosadašnjeg toka Australijan Opena u žrebu ženskog singla odigrale su dvostruka šampionka Melburna i prva nositeljka Sabalenka i Letonka Potapova – koji se posle prave drame u drugom setu završio rezultatom 7–6, 7–6, a posle meča Arina je stala pred kamere i otvorila dušu kao nikada do sada.

Za početak, dotakla se samog meča protiv Potapove.

“Zaista težak meč, igrala je neverovatan tenis. Pokušavala sam da ostanem u meču, da se borim – i ponosna sam na svoju mentalnu snagu danas. To je jedina stvar na koju sam se danas mogla osloniti da bih pobedila”, kaže Sabalenka po završenom meču. pomogla da pobedim.

Ponosila se Sabalenka novom sponzorskom saradnjom sa prestižnim italijanskim modnim brendom, odogovarala na pitanje noseći njihove naočari – ali se ipak razgovor vratio tenisu…

Koliko je dodavanja više spna forhendu tehnička promena, a koliko promena u stavu?

“Bila je to velika tehnička promena. Ranije sam udarala prilično ravne lopte sa obe stran, ali imala sam sreće jer se nisam dugo mučila s tim, verovatno zato što sam bila mlada i očajnički sam želela promene. Ta promena mi je donela mnogo benefita kasnije. Tehnički i mentalno moraš biti spreman i otvoren za nove stvari da bi mogao da se promeniš”, ističe ona, i dodaje da je ženski tenis postao mnogo agresivniji jer sve više elemenata preuzima iz muškog stila igre: “Težak udarac sa spinom je mnogo agresivniji nego samo ravna lopta. Nije tako lako blokirati, prihvatiti loptu, vratiti je nazad, teža je”, odgovara Sabalenka, smejući se jer joj tada nedostaju i najprostije reči na engleskom.

“Bože, vrati mi engleski!” kaže ona.

Kakva očekivanja nosi Arina Sabalenka kao ambasador sporta? Da li su ta očekivanja drugačija za ženski broj jedan u odnosu na muški?

“Mislim da u toj ulozi imam ogroman uticaj na sledeću generaciju. To je jedino očekivanje koje imam od sebe, jedini fokus – da budem dobar primer, da pokažem da je moguće balansirati stvari i zabavljati se – ali biti veoma fokusiran na karijeru. Volela bih da deca ne prave iste greške koje sam ja pravila – da budem previše fokusirana samo na tenis, što mi je stvorilo ogroman pritisak i iznutra me skoro uništavalo. Pokušavam da budem primer sledećoj generaciji: da se zabavljaju, da rade stvari koje vole i koje im donose radost, ali istovremeno da budu fokusirani na tenis. To je jedino očekivanje koje imam od sebe. Ne znam šta ljudi očekuju od mene. Mislim da je isto – nije bitno da li si muškarac ili žena. Predstavljaš sport, ljudi te gledaju. Važno je da budeš svoj, iskren prema sebi i dobar primer”, opširna sa razlogom je Sabalenka u odgovoru.

Naredna protivnica joj je Viktorija Mboko, mlada kanadska nada od 19 godina – pa je medije interesovalo da li je poznaje i kako gleda na mlade teniserke danas u poređenju sa njom u tom životnom dobu?

“Nikada nisam razgovarala s njom, nikada nismo imale priliku da treniramo zajedno. Videla sam je samo van terena i gledala neke mečeve. Odlična je igračica, borac, igra agresivan tenis. Mislim da bi meni bilo veoma teško da se nosim sa velikim uspehom u mladim godinama. Ali kad danas vidim ove devojke koje u tako mladim godinama postižu toliko, igraju sjajan tenis i veoma su zrele – to je neverovatno. Čini mi se da sazrevaju mnogo brže nego ja u tim godinama. Neverovatno je koliko su pametne i koliko im je pristup dobar. Imaju sjajne timove oko sebe, i to je lepo videti”, dodaje ona.

Da li Sabalenka može sebe da zamisli kao teniski relevantnu takmičarku sa 37 ili više godina – nalik Novaku, Čiliću, Vavrinki?

“Znači – ne želite da me vidite u porodičnim vodama?” smeje se ona, ali nastavlja:

“Ti momci su legende, GOAT-ovi, posebno Novak. On je razvijao svoju igru tokom cele karijere – i dalje je veoma relevantan među mladima. Igra neverovatan tenis. Mislim da sve zavisi od fizičke spreme, mentaliteta i pristupa tenisu. On je zdrav, fit, maksimalno fokusiran i u tim godinama igra sjajno. Mislim da pojam „godina“ u sportu više nije toliko važan; sve zavisi kako pristupaš svemu i da li imaš pametan tim oko sebe. Karijera može da se produži još mnogo godina. Što se mene tiče, ne znam. Ne mogu ništa da kažem jer nikad ne znaš šta te čeka sutra”, prenosi nam Arina, i ističe:

“Idealno, volela bih da imam decu sa 32 ili tako nešto. Ali znajući sebe, volim teške izazove, pa mislim da bih i posle deteta želela da se vratim i da vidim da li još uvek imam to u sebi – čisto kao izazov. Tako da ćete me verovatno gledati kao onu baku na turu koja još pokušava (smeh). Nadam se da ću gurati ove mlade devojke. Videćemo. Hajde da o tome pričamo za 10 godina – to je baš daleko”, obećava nam produženje odgovora tada ona.

Da li bi Arina od pre pet godina dobila ovakav meč?

“Ne, definitivno ne. Arina od pre pet godina bi se previše fokusirala na to kako se oseća i potpuno bi izgubila ove gemove. Danas, sa iskustvom, naučila sam da nije važno kako se osećaš, već mentalna snaga – da budeš tu, da pokušaš najbolje što možeš, da vratiš loptu i ružno, lošom tehnikom, sa potpuno nepovezanim telom, ali da se boriš. Jer nikad ne znaš - moraš da ostaneš prisutna, da se boriš i da pokažeš protivnici da se boriš bez obzira kako se osećaš ili šta se dešava. Danas sam samo pokušavala da povežem telo i da vratim loptu na drugu stranu bez ikakve taktike. Naravno da sam imala taktiku pre meča, ali kada vidiš da ne funkcioniše, jedina taktika koja ti ostaje je borba i vraćanje lopte – i to je bio moj jedini pristup danas!”

Šta će raditi popodne posle ovakvog meča?

“Malo smo se rashladili u teretani, odradili nekoliko vežbi da povežem telo. Danas ću potpuno da se isključim iz tenisa – da ga zaboravim. Sutra ću pokušati da ponovo „sastavim“ telo. To je lepota Grend Slema – imaš jedan dan da sve potpuno promeniš. U dugom turniru gotovo je nemoguće da svaki put imaš savršen dan – ali se nadam da ću se u sledećem kolu pojaviti kao potpuno nova igračica”, dodaje ona.

Kako se nositi sa najavljenim temperaturama od možda i 40 stepeni? Da li postoje pravi protokoli za zaštitu igrača?

“To je nezgodno pitanje. Znam da ako temperatura dostigne 35–36 stepeni – pravila o zaštiti od vrućina se aktiviraju. Mislim da na stadionima moraju da zatvore krov, dok se na spoljnim terenima aktiviraju ti zaštitni protokoli. Ne bih volela da igram meč po takvoj vrućini jer je to veoma loše za telo, ali drago mi je da barem postoji to pravilo. Vreme je potpuno ludo, zahteva mnogo prilagođavanja – žice, pristup meču. Sve zavisi od vremena koje ide kao rolerkoster. Videćemo ko će se bolje prilagoditi narednih dana”, zaključuje Sabalenka posle još jedne maratonske konferencije za medije.

