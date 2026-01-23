Slušaj vest

Krunić i Danilina su u drugom kolu u Melburnu pobedile Dariju Kasatkinu i Arinu Rodionovu posle dva seta, 6:3, 6:4.

Meč je trajao sat i 28 minuta.

Srpska i kazahstanska teniserka su šest puta uzele servis australijskom dublu, dok su Kasatkina i Rodionova osvojile tri brejka.

Aleksandra Krunić i Ana Danilina će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između slovačko-britanskog para Tereze Mihalikove i Olivije Nikols i australijskog tandema Storm Hanter i Maje Džoint.

