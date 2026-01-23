Srpska teniserka Olga Danilović i njena partnerka u dublu Anastasija Potapova nisu uspele da se plasiraju u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije.
OLGA DANILOVIĆ SE POVUKLA SA AUSTRALIJAN OPENA! Sabalenka premorila partnerku Srpkinje
Danilović i Pozapova su svoj meč drugog kola protiv tajvansko-letonskog para Su-Vej Sje i Jelene Ostapenko predale pre njegovog početka.
Meč je bio na programu danas u Melburnu od 6.40, a Potapova je noćas odigrala meč trećeg kola u singlu, u kom je izgubila od Beloruskinje Arine Sabalenke posle dva seta, 6:7, 6:7.
Anastasija Potapova Foto: Printskrin/Instagram
Sje i Ostapenko će u osmini finala u dublu igrati protiv pobednika duela između češko-slovenačkog para Marije Bouzkove i Andreje Klepač, i američko-nemačkog tandema Sofije Kenin i Laure Zigemund.
Olga Danilović je tako završila svoje učešće na Australijan openu, pošto je u singl konkurenciji eliminisana u drugom kolu nakon poraza od Amerikanke Koko Gof.
