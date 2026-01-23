Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Smeh i suze od smeha nisu isključene kao reakcija kada se gleda meč Karlosa Alkaraza i Korentana Mutea, pogotovo u slučaju kada obojica bivaju rasterećeni od imperativa rezultata. Tako je bilo već posle prvog seta danas u Melburnu, u atraktivnom meču koji je prvi nosilac turnira dobio sa 6:2, 6:4, 6:1.

Šalilo se i na temu ugovora sa Novakom Đokovićem za autorska prava na servis koji je Karlitos “modelirao” po primeru našeg asa, ali je primarna tema ipak bila – pobeda nad Muteom.

“Mislim da mi nivo igre postaje sve bolji i bolji i voleo bih da nastavim ovako”, kaže Karlos Alkaraz povodom meča i forme – i nastavlja: “Korentan nije igrač koji igra sa mnogo ritma u meču – koristi drop-šotove, slajsuje – tako da je ponekad nezgodno uhvatiti dobar ritam. Mislim da sam danas uspeo da izvučem maksimum iz onoga što sam imao, bilo je nekoliko sjajnih poena i baš sam srećan zbog toga!”

Delovalo je kao da ste se obojica baš zabavljali, bilo je puno lepih udaraca. Pomenuo si koliko je teško igrati protiv nekoga poput Mutea. Koliko je izazovno i da zadržiš fokus kada on tokom meča stalno menja igru?

“Mislim da je održati fokus na Grend Slemu uvek teško, ali protiv ovakvih igrača - još teže. Kada ne znaš šta da očekuješ, on može da uradi šta god želi, i to je nezgodno. Možeš malo da se povučeš u teren, a onda odmah napravi drop-šot – a ako kreneš napred, on odigra sa topspinom. Ponekad biva baš komplikovano igrat ovakve mečeve, ali sam srećan sam jer sam uspeo da zadržim dobar fokus sve vreme. Kada stvari nisu išle u moju koridt, ostao sam miran i pokušavao da ponovo pronađem svoj dobar momenat, svoj ritam, što sam uspeo u drugom setu i ponovo uspostavio svoj stil igre”, ističe on.

Protiv narednog suparnika Tomija Pola imaš dobar međusobni skor, ali te je i pobeđivao nekoliko puta. Šta je najveći izazov u igri protiv njega?

“On je sjajan igrač. Pričali smo u svlačionici kada smo poslednji put igrali jedan protiv drugog na Rolan Garosu, tako da je prošlo dosta vremena. Znam šta treba da radim, ali on je stvarno, stvarno brz; ima odlične udarce i jako dobre ruke. Moram da izvodim svoje najbolje udarce ako želim da ga pobedim. Znam da će mi biti teško tokom tog meča – i prihvatim teške momente koji će sigurno doći. Iz toga treba da nastavim dalje i da pokušam da se osećam komforno u tim razmenama. To je ono što moram da uradim ako želim da pobedim Tomija”, naglašava Alkaraz.

Na Australijan openu “boks” za trenere je bliže terenu. Da li generalno razgovaraš sa trenerima pre meča o tome šta želiš od njih – recimo, u jednom meču više taktičkih saveta, u drugom da budu tiši ili da te više bodre?

“Ne razgovaramo konkretno o tome šta želim tokom meča, da li da pričaju više ili da daju više taktičkih saveta. Iskreno, to zavisi i od njih. Svaki meč je drugačiji, treba mi nešto drugo i oni to znaju jer se jako dobro poznajemo. Da li će oni više pričati ili ne - zavisi od toka meča. Ponekad je pitanje da li će mi davati više taktičkih saveta ili samo pokušavati da me nasmeju na terenu - što mi ponekad baš treba”, dodaje on.

Kako uspevaju da te nasmeju u tim situacijama?

“Imaju svoje načine (smeh). Mislim, postoje neke reči – i odmah se nasmejem”, otkriva ovu “strategiju” simpatični Španac.

