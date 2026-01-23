Ukrajinska teniserka Elina Svitolina plasirala se u osminu finala Australijan opena.
MELBURN
UKRAJINKA SRUŠILA RUSKINJU ZA OSMINU FINALA! Svitolina posle dva seta do pobede u trećem kolu
Ona je danas u trećem kolu pobedila 22. igračicu sveta Ruskinju Dijanu Šnajder posle dva seta, 7:6, 6:3.
Meč je trajao sat i 35 minuta.
Elena Svitolina, 12. igračica sveta, uzela je pet puta servis ruskoj teniserki, dok je Šnajder osvojila četiri brejka.
Ukrajinska teniserka zabeležila je pet asova, dok Šnajder nije osvojila nijedan poen direktno iz servisa.
Svitolina će u osmini finala igrati protiv pobednice duela između sedme teniserke sveta Ruskinje Mire Andrejeve i 79. igračice sveta Rumunke Elene-Gabrijele Ruse.
