Slušaj vest

Ona je danas u trećem kolu pobedila 22. igračicu sveta Ruskinju Dijanu Šnajder posle dva seta, 7:6, 6:3.

Meč je trajao sat i 35 minuta.

Elena Svitolina, 12. igračica sveta, uzela je pet puta servis ruskoj teniserki, dok je Šnajder osvojila četiri brejka.

Ukrajinska teniserka zabeležila je pet asova, dok Šnajder nije osvojila nijedan poen direktno iz servisa.

Svitolina će u osmini finala igrati protiv pobednice duela između sedme teniserke sveta Ruskinje Mire Andrejeve i 79. igračice sveta Rumunke Elene-Gabrijele Ruse.

Ne propustiteTenisALKARAZ SE SMEJAO I ZAPRETIO KONKURENCIJI! Španac blista i na terenu i van njega
Karlos Alkaraz
TenisOLGA DANILOVIĆ SE POVUKLA SA AUSTRALIJAN OPENA! Sabalenka premorila partnerku Srpkinje
profimedia-1067029784.jpg
TenisSRPKINJA STIGLA U TREĆE KOLO AUSTRALIJAN OPENA! Aleksandra Krunić odlična u dublu
Aleksandra Krunić
TenisARINA SABALENKA OTVORILA DUŠU KAO NIKADA DO SADA! Stala pred kamere, pa napravila šou: Konferencija za medije o kojoj se priča!
Arina Sabalenka

Bonus video:

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport