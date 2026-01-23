Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira iz Melburna, Vuk Brajović

Briljirala je sjajna mlada Amerikanka srpskog porekla Iva Jović protiv favorizovane dvostruke Grend Slem šampionke Jasmin Paolini, dobivši je sa 6:2 7:6 posle malo više dramatičnog finiša nego što je tok završnog seta izgledao. Sa realnim šansama da već u Melburnu dođe do svog prvog Grend Slem četvrtfinala a da joj je pritom tek 18 godina – Iva otvara razgovor sa međunarodnim medijima…

“Početak ove godine je sjajan za mene. Iako nikad ne znate kako godina može da počne, nadala sam se da ću igrati dobro – a sada, da ću nastaviti sa pobedama”, optimistična je ona.

Najavila je da će imati priliku da popriča sa Novakom Đokovićem o svojoj igri – a kako se to desilo – sa velikim zadovoljstvom prepričava to iskustvo:

“Juče sam uspela da popričam sa njim, i dao mi je veoma detaljne preporuke u vezi meča koji sam igrala danas. Ako Novak ima šta da vam kaže – onda to slušate (smeh). Rekao mi je da bih trebala malo da “otvorim teren”, da ne jurcam, da malo proširim dijapazon mojih udaraca. Posle ovog rezultata, svakako ću nastaviti da ga slušam”, dodaje radosna Iva.

Stvari su se malo zakomplikovale pri kraju drugog seta – i iako je imala priliku da na svoj servis okonča meč, to je morala da uradi kroz taj-brejk (7:3)…

“Ono što je usledilo je bilo teško, jer idealno želite da završite meč na svoj servis. Bila sam u tim trenucima pasivna, nervozna, ona je iskusno odigrala tada. Tek u taj-brejku sam uspela da povratim pristup igri – nametnula sam svoj stil, koristila vreme između poena maksimalno, refokusirala se i stvari su došle na svoje mesto”, objašnjava ona.

Iva Jović isprva nije želela da napusti školu radi sportskih uspeha, već je uživala u teniskoj igri, išla u školu – ali se perspektiva promenila posle prvih zapaženih uspeha

“Uopšte se isprva nisam bavila planovima da uđem u profesionalni rang, već sam isključivo uživala u tenisu – uz plan da nastavim svoje osnovno školovanje ka fakultetskom. Onda su se stvari malo promenile, i tu smo sada. Drago mi je da sam donela pravu odluku, pogotovo jer je bilo jednako toliko razloga da ostanem u univerzitetskom tenisu kao i da pređem u profesionalne vode”, dodaje ona.

Iva je često u Srbiji, o čemu sa velikim osmehom priča:

“Redovno posećujem Srbiju, i mislim da sam prvi put došla kad sam imala jednu godinu, odnosno čim je mama mogla da putuje. Eto, bila sam poslednji put po završetku Vimbldona prošle godine, i nastojaću da odvojim vreme što pre ove godine kako bih se vratila tamo. Veoma mi je lepo u Srbiji, a najviše boravim u Beogradu i Leskovcu – odakle mi je porodica. U Beogradu mi je omiljeno mesto Beograd na vodi”, prenosi nam “Leskovčanka” iz El-Eja.

Da li je susret sa Novakom opravdao njena očekivanja?

“Puno razmišljate o tome kako će izgledati susret sa vašim idolima, igračima koje ste kroz detinjstvo gledali i pratili. Ponekad se razočarate kad ih vidite, sretnete, upoznate – jer stvari bivaju drugačije nego na televiziji, okolnosti možda nisu idealne. Kad je Novak u pitanju – utisak je još bolji nego što sam mogla da zamislim. On je još ljubazniji, brižniji, inteligentniji i rečitiji nego što biva pred kamerama. Zaista želi da pomogne mladima, prenese svoje iskustvo i mišljenje – i nadam se da ćemo nastaviti ovako da komuniciramo”, ističe ona.

“Bilo mi je važno da budem poslovično efikasna u dosadašnjim mečevima, da održim nivo igre – pomalo kao da sam na autopilotu. Dobro je uspostaviti ovakav ritam po samom početku godine. Osećam da sve više pripadam na turneji, u glavnom žrebu i završnicama turnira – ali mislim da će me još dugo ovo iskustvo činiti oduševljenom, pogotovo ako ga uporedim sa mnogo prostijim iz igranja na ITF turnirima”, dodaje ona.



Meč protiv mentalno veoma jake protivnice Julije Putinceve iz Kazahstana će biti veliki test njene teniske zrelosti…

“Ona je izuzetno postojana igračica, iskusna na turneji, veoma dobro zna šta su joj ciljevi i kako do njih dolazi. Lično se nadam da se publika neće previše “mešati” u naš meč kako bih mogla da se fokusiram na svoju igru”, zaključuje ona.

Ljubazno je Iva pristala da odgovori na pitanja srpskih medija na maternjem jeziku njenih roditelja, što zvuči sve bolje i bolje…

Rekla si da si zapisala šta ćeš da pitaš Novaka kada ga sledeći put vidiš. Kako je to prošlo?

Jesam zapisala, ali nisam mnogo pitala od toga jer je on bio taj koji je incirao razgovor i dao mi savete samo u vezi s tenisom. Izgleda da je gledao bar neki deo mog meča i bilo je fenomenalno čuti njegove komentare. Bili su super i baš sam probala da uradim to danas”, prenosi nam ona.

Upitana da li je imala priliku da u Americi upozna legendarnu Moniku Seleš – sa kojom je zbog uspeha u mladosti već mnogi porede, Iva skromno odgovara:

“Nisam se blisko upoznala sa njom, ali se nadam da ću imati priliku da je upoznam bolje. Ipak, kada te neko uporedi sa tako fantastičnom teniserkom, to je super i veoma mi je drago!”

Interesovalo nas je da nam malo više kaže o 15 članova njene porodice koji su doputovali da je bodre u Australiju od početka – odakle su, čiju zastavu razvijaju na njenim mečevima – srpsku ili američku…?

“Mislim da su svi oni pod “zastavom Iva!” pametno odgovara ona, sa posebnim sjajem u očima.

“Nose majice s mojim imenom, tu su da me podrže, stvarno su legendarni! Došli su skroz iz Los Anđeles – i svi živomo na deset minuta jedin od drugih. Oni su došli ovde na odmor, ostaće dok sam ja u turniru I biće uz mene na svakom su meču, čak i kad je vrlo kasno. Ne znam ima li mnogo takvih slučajeva da je ovoliko članova porodice prevalilo toliki put, i stvarno su sjajni”, zaključuje Iva Jović za srpske medije.

