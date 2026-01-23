Slušaj vest

Argentinski teniser Fransisko Serundolo plasirao se u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas u trećem kolu u Melburnu pobedio 15. igrača sveta Rusa Andreja Rubljova posle tri seta, 6:3, 7:6, 6:3.

Meč je trajao dva sata i devet minuta.

Fransisko Serundolo Foto: Fotonic / Alamy / Profimedia, Ma Ping / Xinhua News / Profimedia

Serundolo, 21. igrač sveta, uzeo je tri puta servis ruskom teniseru, dok je Rubljov osvojio jedan brejk.

Argentinski teniser zabeležio je osam asova, dok je Rubljov osvojio pet poena direktno iz servisa.

Serundolo će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između trećeg tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva i 27. igrača sveta Britanca Kamerona Norija.

Kurir sport / Beta

