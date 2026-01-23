Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Po jednu pobedu u njihovom dosadašnjem rivalitetu zabeležili su učesnici trećeg kola muškog singla Novak Đoković i Holanđanin Botik van de Zanšulp. Poslednji koji je "povukao nogu" bio je stameni izazivač, pobedivši našeg asa prošle godine na Mastersu Indijan Velsu u istim uslovima (beton, na otvorenom), ali je svestan da je igranje protiv Novaka na Slemu nešto sasvim drugačije.

"Iako sam tada pobedio, nisam se osećao odlično; sada je sve bolje - kada je moj tenis u pitanju. Nadam se da će mi to pomoći... Ovde u Australiji, na jednom od njegovih omiljenih turnira, na jednom od njegovih omiljenih terena, to je već drugačiji test. Mučio se u Indijan Velsu. Uslovi su bili oštri: veoma je bilo toplo i loptica je mnogo odskakala", poručio je holandski as.

"Uvek je lepo igrati protiv jednog od najboljih. Biće to lep meč, znam da mogu da igram dobro protiv legendi i pokazao sam to u prošlosti", svestan je Van de Zandšulp svojih kvaliteta.

Svoje šanse na Australijan Openu posmatra sa notom realističnog optimizma:

"Znam za šta sam sposoban ove godine u Australiji. Daje mi injekciju samopouzdanja kada vidim takva imena u žrebu. Naravno da sam zabrinut što igram protiv Đokovića, ali što sam dalje u turniru i imam neke mečeve iza sebe osećam da mogu da pobedim čak i takve igrače. Mečevi kao ovaj protiv Novaka su divne prilike za uživanje - ako je to uopšte moguće doživeti tokom njih", dodaje najbolji teniser Holandije.

