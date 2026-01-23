Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna - Nikola Jokić

Uz bodrenje publike nalik koncertu australijskih velikana AC/DC, miks-dubl Fernandez-Kirjos pobedio je veoma afirmisan nemačko-britanski tandem Kravčuk-Skupski posle dramatičnog povratka u meč i još “luđeg” super-tajbrejka rezultatom 6-7, 6-4, 12-10.

Melburn obožava svog nestašnog “teniskog sina” čiji dani u singlu su (po svemu sudeći) odbrojani, ali u dublu i dalje raspaljuje maštu i strasti svojih obožavalaca.

Kako je došlo do stvaranja ovog atraktivnog para u miksu?

Lejla Fernandez: “Bilo je smešno. Mislim da je bilo u Brizbejnu. Sećam se da smo veče pre toga tata i ja u šali rekli: „Zar ne bi bilo kul da Nik i ja igramo dubl zajedno?” Mislim da je tata onda preuzeo inicijativu i prišao Niku pre njegovog treninga, i on je bio dovoljno ljubazan da kaže „da“. Ja sam odmah poslala poruku i tako je sve nekako počelo. Bilo je sjajno i super je što se sve uklopilo".

Buka u meč-tajbrejku bila je neverovatna. Opiši kako je igrati sa Nikom na njegovom domaćem gren slemu i šta to podrazumeva?

Lejla Fernandez: “Bilo je jako zabavno! Čula sam da je publika na Australijan openu veoma glasna, kao da su na žurci - i konačno sam imala priliku da to doživim. Takođe sam imala priliku i da to uporedim sa Ju Es Openom, i atmosfera je baš električna. Obožavam ovu publiku, obožavam koliko su bili glasni i koliko su me motivisali. Bila sam uzbuđena da igram svaki sledeći poen, a ponekad bih potpuno zaboravljala rezultat i uživala u trenutku s njima".

Gael Monfis je upravo odigrao svoj poslednji Australijan open i završiće karijeru na kraju sezone. Koliko vas je inspirisao kao teniser i kakvo mislite da će biti njegovo nasleđe?

Nik Kirjos: “Za mene je Gael bio jedan od mojih najboljih prijatelja na turneji, uzeo me je pod svoje kada sam se prvi put pojavio i uvek je bio neverovatno ljubazan. On je kao veliko dete, ima ogromno srce. Gledati ga poslednji put na Australijan Openu je emotivno za sve nas. On je legenda, i kad pomisliš na nekoga ko je uvek pravio šou širom sveta – Gael Monfis prvi pada na pamet. Mislim da je njegovo nasleđe u tome što pokazuje da se na turneji može i drugačije. Ne mora svako da bude Rodžer, Rafa ili Đoković; možeđ da izađeš na teren, budeš svoj, uživaš i zabavljaš se”, dodaje on, i naglašava:

“Ima onih koji kažu da Monfis i Kirjos nisu ispunili sav svoj potencijal, ali ako pogledaš njegovu karijeru sada, ima neverovatan rezime. Mislim da nema ništa više da dokazuje, i bio je moj veliki idol u godinama mog odrastanja!”

Kolege iz Srbije je interesovalo – da li i dalje rekreativno igra košarku? Da li pratiš onog drugog “Džokera”, odnosno Nikolu Jokića iz Denvera i da li bi ga ikada pozvao u svoj podkast?

Nik Kirjos: “Da, naravno. Voleo bih da ga ugostim u svom podkastu. Nedavno sam imao Alena Ajversona kod mene, i to je bilo baš kul!” potvrđuje nam Nik, ostavljajući baš puno prostora za maštu po ovom predlogu…

