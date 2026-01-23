Slušaj vest

Poznata hrvatska teniserka, Jana Fet pala je na doping testu prema informaciji Međunarodne agencije za teniski integritet (ITIA).

Naime, ona je suspendovana od 22. decembra do završetka istrage saopštio je Teniski savez Hrvatske.

Jana Fet Foto: Printskrin/Instagram

Tamošnji,  "Večernji list" prenosi izjavu predsednika Teniskog saveza Hrvatske, Zdravka Marića kako je ovo telo u kontaktu sa hrvatskom teniserkom kako bi razotkrilo šta se tačno dogodilo. Ističe se da je uzorak nastao tokom Bili Džin King kupa u Varaždinu:

- Možemo da potvrdimo da smo obavešteni o pozitivnom doping nalazu naše reprezentativke Jane Fett, na temelju uzorka izuzetog tokom nastupa Hrvatske na turniru Bili Džin King kupa u Varaždinu u novembru prošle godine. U ovom trenutku to je sve što znamo o spornoj situaciji. Poznavajući Janu kao izuzetno fer sportistkinju, duboko verujem da je nedozvoljenu supstancu unela nenamerno, a ne s ciljem ostvarivanja sportskog rezultata nauštrb pravila. Bićemo u kontaktu s Janom i ITIA - rekao je Marić.

Jana Fet rođena je u Zagrebu 2. novembra 1996. godine, a najbolji plasman ostvarila je 2017. godine kada je bila 97. teniserka na planeti.

