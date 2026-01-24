Slušaj vest

Teškom mukom aktuelni šampion Australijan opena, Janik Siner, izborio je plasman u osminu finala Australijan opena.

Posle tri sata i 40 minuta borbe po nesnosnoj vrućini savladao je borbenog Amerikanca Eliota Spicirija sa 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 i izborio plasman u narednu rundu takmičenja.

Pitanje je da li bi mu to pošlo za rukom, da organizatori meča posle gubitka prvog seta nisu odlučili da prekinu susret i zatvore krov na "Rod Lejver areni". U pravom trenutku dobio je predah, koji mu je bio neophodan - napravio preokret i sprečio senzaciju.

Eliot je osvojio prvi set protiv Sinera, a u trećem poveo sa 3:1 u trenucima kada se Siner vidno mučio sa stomakom i grčevima u nozi. Povraćao je Janik u peškir, pozivao medicinsko osoblje, izgledao je jako loše Italijan.

U tom trenutku organizator odlučuje da i na Rod Lejver Areni primeni "Pravila o zaštiti od toplote", iako su merila bila na granici petog podeoka, pa je uzeta pauza za zatvaranje krova, na šta se fizički spremniji Spiciri kiselo nasmejao. Sigurno nije bio jedini kome se tajming ove odluke nije učinio sumnjivim, a neki su rekli da će Siner ovom intervencijom biti spašen - nalik situaciji u četvrtfinalu Vimbldona kada se pri vođstvu od 2:0 u setovima Dimitrov stravično povredio i morao da preda meč.

Igra je ponovo počela 10 minuta kasnije, Siner je skoro rutinski došao do ri-brejka, i saga o Sinerovim volšebnim preživljavanjima skoro bezizlaznih situacija se nastavlja...

