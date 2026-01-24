Slušaj vest

U razgovoru sa voditeljem na terenu posle dramatične pobede nad Eliotom Spicirijem, Siner je kratko opisao dramu koju je preživeo na meču protiv Amerikanca.

"Pre svega, on je sjajan igrač, odlično je igrao - želim mu sve najbolje i mislim da će imati odličnu sezonu. S druge strane, vidno sam se fizički mučio, imao sreću sa primenom "Pravila o toploti" u tim momentima (kad se zatvorio krov) – ali sam se osećao sve bolje sa vremenom. Nadam se da će ova prekretnica biti važna i dati svoj pozitivni uticaj na igru u sledećoj rundi, pa da vidimo… Puno mi je značila podrška publike u ovakvom meču, i izuzetno sam vam svima zahvalan", kaže Siner.

Italijan uz dosta muke izborio plasman u osminu finala Australijan opena.

Šta vam je prolazilo kroz glavu u najtežim momentima fizički problema tokom trećeg seta?

"Razne stvari vam u tim trenucima prolaze kroz glavu. Grč je nastao u nozi, a onda nastavio da se širi – kroz telo, u ruci. Iako smo svi svesni da se ovakve stvari dešavaju u sportu, timski radimo na ovakvim situacijama, tenis je takođe i mentalna igra i trudio sam se da budem miran i strpljiv. Tu ste da se borite, igrate najbolje što možete u datoj situaciji. Ćak i kada ne mogu da igram svoj najbolji tenis, moram da se trudim, a danas je sve to imalo smisla zahvaljujući sjajnoj podršci publike", odgovara on.

Da li će i narednih dana tražiti da se krov zatvara za njegove mečeve – s obzirom na prisutne toplote?

"Posle današnjeg meča imam dobar skor u dvoranskim uslovima ovde, pa – zašto da ne?” šali se Siner, i dodaje:

"I pored toga, ja volim da igram na otvorenom, i to treba da činim da se što bolje adaptiram i na ovakve uslove. Toplote će se nastaviti, imam malo vremena da se sredim. Najvažnije je dobro se oporaviti za sledeći meč i idemo dalje iz dana u dan. Hvala veliko još jednom svima!" zaključuje svoj razgovor sa voditeljem dvostruki uzastopni osvajač Melburna.

Kurir sport/Vuk Brajović