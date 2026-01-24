Slušaj vest

Od 17:15 po lokalnom vremenu, manje od 2 sata pred početak meča sa Van De Zanšulpom (09.00 po našem vremenu), na terenu Rod Lejver Arene svoj trening započeo je Novak Đoković.

Praćen kondicionim trenerom Daliborom Širolom, osvajača 24 Grend Slem titule na terenu su već čekali Tur Menadžer Karlos "Čarli" Herera i Glavni trener/analitičar Boris Bošnjaković, dok se fizioterapeut Miljan Amanović pojavio koji minut kasnije, opremljen u maniru "rejndžera".

Pre Novaka i za sada neidentifikovanog sparing-partnera (svakako - junior) na terenu su manje od sat vremena trenirali upravo njegov protivnik u 3. kolu turnira - sa još jednim učesnikom današnjeg programa - Fransiskom Serundolom iz Argentine.

Ono što raduje iz treninga u trening, iz kola u kolo, jeste činjenica da je Novak zdrav, razgiban i sjajno raspoložen, što se takođe vidi i na licima članova njegovog tima.

Velika dilema je da li će organizator odlučiti da otvori krov za početak ovog meča, jer je poslednje obaveštenje preko javnog razglasa sadržalo "ohrabrujuće" informacije o opadajućoj toploti - odnosno odluci da će se takmičenje nastaviti od 18:30 (8:30 ujutru po našem). Iako je ova informacija u turnirskom smislu važnija za takmičare u mečevima na otvorenim stadionima i terenima koji su od oko 14:30 zatvoreni za igru, bez sumnje je da svi posetioci i pratioci itekako vode računa o tome šta će biti odluka organizatora na Leveru.

Jer, ako se Sineru "na prečac" zatvorio krov, što ga je zbog pauze usled trajanja tog mehaničkog procesa i hlađenja erkondišnirane atmosfere bukvalno spasilo poraza i ispadanja od Spicirija, odluka da se krov otvori na i dalje paklenih 35 stepeni celzijusa bila bi krajnje kontroverzna.

