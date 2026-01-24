Slušaj vest

Još jednom se na Grend Slemu “kroz iglene uši poraza” provukao Janik Siner, i to je, po svemu viđenom danas na Rod Lejver Areni, nepobitna činjenica.

Grčevi su krenuli da muče Italijana još krajem prvog seta koji je izgubio sa 6:4, u drugom je uspeo da se konsoliduje pre svega zbog pada fokusa u igri Špicirija (6:3) ali u trećem Amerikanac kreće neopterećeno i silovito, a sa druge strane se viđaju scene koje su dovele do Sinerove bolne predaje na jesenjem Mastersu u Šangaju, kada je bukvalno iznesen sa terena.

Intervencija "sa neba", drugačije prirode ali barem jednako intrigantna kao što je bila nezalečiva povreda Grigora Dimitrova pri vođstvu od 2:0 u setovima na Vimbldonu, došla je koji trenutak posle amerikančevog vođstva od 3:1. Naime, organizator baš u tom trenutku proglašava nastupanje stepena 5 "Pravilnika o toploti", odlučuje da se krov zatvori i upali sistem klimatizacije stadiona, što Sineru pruža pojas za spasavanje, a barem toliko koliko Špiciriju prekid u kontinuitetu odlične igre i potpuni poremećaj, od koga se nije oporavio do konačnog poraza (4-6, 6-3, 6-4, 6-4).

U komentaru na današnji meč i činjenicu da u narednom kolu igra protiv zemljaka Darderija, najbolji italijanski teniser svih vremena kaže:

“Veoma sam srećan zbog toga kako se sve završilo danas. Što se Lučijana tiče, trenirali smo samo jednom zajedno, ali sam veoma srećan što ćemo sigurno imati barem jednog Italijana u četvrtfinalu. Na Grend Slemu je to sjajna stvar”, ističe on.

Kako se fizički osećao na terenu – po ovakvoj toploti?

“Bilo je zaista vruće danas. Počeo sam da imam grčeve u trećem setu, ali su se oni kasnije postepeno povukli. Sada već malo bolje poznajem svoje telo, i zahvaljujući iskustvu pokušavam da bolje upravljam takvim situacijama. Imao sam i malo sreće danas, jer mi je zatvaranje krova pružilo malu pauzu. Pokušao sam da se malo opustim i to mi je pomoglo. Uz to sam promenio način na koji sam igrao određene poene, i to mi je sigurno pomoglo danas.”

Šta ga je u protivnikovoj igri najviše mučilo?

“Imao sam osećaj da se kretao veoma dobro i sjajno odigravao udarce – posebno bekhend, iz koga skoro nije grešio. Delovalo mi je da ima odličan balans u tome koliko rizikuje. Počeo je veoma dobro da se namešta na loptu. Ja sam kasnije malo promenio ritam i brzinu, što mi je pomoglo da ulazim u poene na drugačiji način. On je zaista odličan igrač, treba mu odati veliko priznanje jer je prvi put je u Australiji i igra na ovakvom nivou. Deluje kao dobar momak i želim mu sve najbolje”, objašnjava on.

1/5 Vidi galeriju Italijan uz dosta muke izborio plasman u osminu finala Australijan opena. Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

U poslednjih nekoliko godina ti se više puta dešavalo da imaš grčeve u ovako toplim uslovima. Šta si naučio o tome i kako pokušavaš da se pripremiš?

“Već dva puta zaredom idemo u Dubai baš iz tog razloga - zbog vremenskih uslova. Ove godine nije bilo toliko toplo kao prošle. Ponekad zaista nema pravog objašnjenja. Na primer, prošle noći nisam spavao onako kako sam želeo, kvalitet sna nije bio idealan. Možda je to razlog – ali možda i nije”, prenosi nam Italijan, i dodaje:

“Bez obzira na to, trudim se da svakog dana budem u najboljoj mogućoj formi. Oporavak i sve ostalo moraju da budu besprekorno sprovedeni, jer ovakve stvari uvek mogu da se dese. Bolje poznajem svoje telo i nadao sam se da će grčevi postepeno nestati, što se i desilo. Danas mi je pomogla i primena Pravilnika o toploti, što mi je dalo i 10 minuta pauze posle trećeg seta. Pronaći dobar balans i pravi način igre protiv njega danas mi je sigurno pomoglo!”

Kao još jedan riđokosi teniser sa svetlom kožom koji se muči na vrućini, da li misliš da to ima veze sa genetikom – odnosno biva permanentni problem, ili će to stanje moži da se poboljša?

“Zaista ne znamo. Kao što sam rekao pre turnira, fizički se osećam dobro, mentalno takođe. Ponekad jedino što možeš jeste da se boriš. U toj oblasti bih sigurno voleo da napredujem, i zato svakodnevno idem u teretanu i pokušavam da budem bolji. U isto vreme, svaki igrač ima neke svoje male probleme, a možda je ovo moj. Uveren sam da ćemo učiniti sve što je moguće da poboljšam moje mogućnost u ovom smislu.”

Rekao si da si danas imao sreće, a to smo čuli i posle meča protiv Runea prošle godine ovde. Da li te brine da bi te ta sreća jednom mogla zaobići?

“Ja sam neko ko tenisu daje apsolutni prioritet i to i tako radim već godinama. Puno radim, osećam se dobro pripremljeno, čak i ako se pojave problemi na terenu.

Naravno, biće dana kada nećeš pronaći rešenje, ali sa pozitivnim načinom razmišljanja sigurno se može dogoditi više pozitivnih stvari. Ako izađeš na teren s negativnim mislima, verovatno će one preovladati. Trudim se da ostanem smiren i u ovakvim trenucima. Da je on nastavio da igra kao tada, a ja da sam još malo pao, možda bi moj turnir danas bio završen. Ali, desilo se što se desilo…” dodaje on.

Šta se tačno dešavalo tokom onih osam minuta kada si izašao s terena dok su zatvarali krov? Kako si pokušao da se oporaviš?

“Ništa posebno. Bio sam sam, nije bilo tretmana, jer tada tretmani nisu dozvoljeni. Istezao sam se, ležao oko pet minuta pokušavajući da opustim mišiće.

To je delovalo veoma dobro. Pokušao sam da snizim telesnu temperaturu i to je sve. Ne možeš mnogo toga da uradiš. Vreme je prošlo prilično brzo, ali mi je sigurno pomoglo”, kaže Siner.

Bez leda ili nečeg sličnog?

“Bez leda... Postoji samo jedna prostorija pored terena kada izađeš, tamo je samo sto za tretman i to je to,” zaključuje Siner.

Kurir sport/Vuk Brajović