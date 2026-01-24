Slušaj vest

Bio je na ivici ambisa, ali uspeo je da se izvuče spreči najveću senzaciju na ovogodišnjem Australijan openu.

1/5 Vidi galeriju Italijan uz dosta muke izborio plasman u osminu finala Australijan opena. Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

Ogromne zasluge za trijumf Italijana idu na račun organizatora, koji su pritekli u pomoć kada je Siner bio na konopcima.

U momentima kada je delovao potpuno nemoćno na terenu, pri rezultatu 3:1 u trećem setu za Amerikanca koji je bio u velikom naletu, organizatori odlučuju da premene "Pravilnik o topoloti". Prekidaju meč kako bi zatvorili krov i tako pružaju Sineru pojas za spasavanje.

Nakon meča Italijan je otkrio kako je uspeo da se oporavi tokom pauze.

"Ništa posebno. Bio sam sam, nije bilo tretmana, jer tada tretmani nisu dozvoljeni. Istezao sam se, ležao oko pet minuta pokušavajući da opustim mišiće.

To je delovalo veoma dobro. Pokušao sam da snizim telesnu temperaturu i to je sve. Ne možeš mnogo toga da uradiš. Vreme je prošlo prilično brzo, ali mi je sigurno pomoglo", kaže Siner.

Bez leda ili nečeg sličnog?

"Bez leda... Postoji samo jedna prostorija pored terena kada izađeš, tamo je samo sto za tretman i to je to," zaključuje Siner.