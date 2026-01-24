Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković blista na ovogodišnjem Australijan openu.

Nakon dva ubedljiva trijumfa na startu turnira, nastavio je Novak sa sjajnom igrom i u trećem kolu.

Na dominantan način osvojio je prvi set protiv neugodnog Holanđanina Botika Van de Zandšulpa - 3:6. Leteo je po terenu 38-godišnji Srbin, u jednom momentu i "bukvalno".

Nakon impresivnog poena u odlučujućem gemu raširio je ruke i simulirao let aviona, a njegova originalna oduševila je fanove na mrežama.

Pogledajte kako je to izgledalo:

