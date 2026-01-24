Hit reakcija najboljeg tenisera u istoriji.
Australijan open
NOVAK LETI KAO AVION! Reakcija Srbina zapalila društvene mreže! Ljudi u neverici gledaju šta čovek radi u 38. godini! (VIDEO)
Slušaj vest
Najbolji srpski teniser Novak Đoković blista na ovogodišnjem Australijan openu.
Nakon dva ubedljiva trijumfa na startu turnira, nastavio je Novak sa sjajnom igrom i u trećem kolu.
Na dominantan način osvojio je prvi set protiv neugodnog Holanđanina Botika Van de Zandšulpa - 3:6. Leteo je po terenu 38-godišnji Srbin, u jednom momentu i "bukvalno".
Nakon impresivnog poena u odlučujućem gemu raširio je ruke i simulirao let aviona, a njegova originalna oduševila je fanove na mrežama.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Reaguj
Komentariši