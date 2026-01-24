Slušaj vest

Japanska teniserka Naomi Osaka saopštila je danas da se povukla sa Otvorenog prvenstva Australije uoči meča trećeg kola protiv Australijanke Medison Inglis.

"Morala sam da donesem tešku odluku da se povučem kako bih se pozabavila nečim zbog čega moje telo zahteva pažnju posle mog poslednjeg meča. Bila sam toliko uzbuđena što ću nastaviti i ovaj nastup mi je najviše značio, tako da mi zaustavljanje ovde slama srce, ali ne mogu da rizikujem da nanesem dalju štetu kako bih se vratila na teren", piše u objavi Osake na društvenoj mreži Instagram.

Inglis se tako automatski plasirala u osminu finala, u kom će igrati protiv druge teniserke sveta Poljakinje Ige Švjontek.

Osaka, 17. teniserka, sveta je u prvom kolu ovogodišnjeg Australijan opena pobedila Hrvaticu Antoniju Ružić, dok je u drugom kolu savladala Rumunku Soranu Kirsteu.

"Hvala na svoj ljubavi i podršci. Jako sam zahvalna svima što su me toliko prihvatili. Takođe, hvala celom mom timu što su bili tu za mene, kao i organizatorima turnira što su bili toliko ljubazni", navodi se u objavi Osake.

Osaka, nekadašnja prva teniserka sveta, osvojila je titulu na Australijan openu 2019. i 2021. godine.