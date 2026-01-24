Slušaj vest

Odmah nakon meča Đoković je izneo prve utiske u razgovoru sa legendarnim Džimom Kurijerom.

Novak je istakao da je nakon medicinskog tajm-auta Holanđanin igrao sjajno i da mu nije bilo nimalo lako da privede meč kraju.

"Njegov medicinski tim je očito odradio odličan posao. Od tog momenta je servirao ektremno dobro, igrao je mnogo bolje. Ja sam se malo više opustio kod onog rezultata 2:0 u setovima. Ali nekako sam na prilično srećan način uspevao da se izvučem iz teških situacija."

U jednom momentu ozbiljno je zabrinuo navijače, pošto je nakon jednog nezgodnog proklizavanja i sam morao da zatraži tajm-aut.

"Ja sam odmah pozvao fizija, jer se dogodilo to što se dogodilo. Srećom nije prouzrokovana neka veća šteta", rekao je Novak.

Osvrnuo se i na svoje partije u dosadašnjem toku turnira.

"U dobro sam formi. Ovo je dobar start turnira za mene, ne bih ništa menjao. I dalje se trudim da igram na visokom nivou, da se nadmećem sa jačima od sebe. I dalje sam tu, moja igra je tu. Kada izađete na teren onda jednostavno imate šanse i tako je bilo svih ovih godina. Alkaraz i Siner igraju na drugačijem nivou u odnosu na sve ostale. Ali kada se zakotrlja lopta, uvek imaš šansu, pogotovo ovde - ovaj teren mi je dao toliko lepih momenata i zato ga volim", poručio je Novak.

Govorio je Nole i o mladoj američkoj teniserki srpskog porekla Ivi Jović.

"Pričao sam juče sa njom. Podelio sam opservacije o njenoj igri, video sam da je odala na konferenciji šta sam rekao, ali to je na njoj ako hoće da deli. Iz dobre je porodice, više sam povezan sa njom zbog srpskog porekla, ima sve što je potrebno da bude Grend slem šampion, navijam za nju".

Upitan je šta bi rekao mlađem sebi.

"Smiri se, kre*nu", rekao je uz osmeh Novak i dodao:

"Previše stresa na terenu, stepljenje je velika stvar, kad smo mlađi mislimo da hoćemo sve odmah. Treba imati malo strpljenja i poverenja u proces, okružiti se pravim ljudima jer je ovo individualni sport. Nemojte slepo pratiti ono što vam kažu, nego gradite sebe i povezujte se sa ljudima sa kojima radite. Više viđamo naše članove tima nego porodicu, iz te dobre atmosfere možete da izvučete najbolje iz sebe" rekao je Novak.