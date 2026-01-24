Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković izborio je plasman u osminu finala Australijan opena, pošto je u trećem kolu rutinski, sa 3:0 u setovima, savladao Holanđanina Botika van de Zandšulpa.

Pogledajte foto galeriju sa ovog meča:

Đoković - Van de Zandšulp, meč trećeg kola AO. Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia

