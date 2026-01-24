Slušaj vest

Druga teniserka sveta Poljakinja Iga Švjontek plasirala se u osminu finala Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas u trećem kolu u Melburnu pobedila 33. igračicu sveta Ruskinju Anu Kalinskaju posle tri seta, 6:1, 1:6, 6:1.

Meč je trajao sat i 41 minut.

Švjontek je pet puta uzela servis ruskoj teniserki, dok je Kalinskaja osvojila tri brejka.

Švjontek će u osmini finala igrati protiv 168. teniserke sveta Australijanke Medison Inglis, kojoj je Naomi Osaka bez borbe predala meč.

