Trostruki Grend slem šampion oprostio se od publike u Melburnu.
australijan open
PROSLAVLJENI ŠAMPION UZ PIVO REKAO ZBOGOM! Vavrinka odigrao poslednji meč na Australijan openu!
Proslavljeni 40-godišnji Švajcarac Sten Vavrinka odigrao je svoj poslednji meč na Australijan openu.
Vavrinka je završio učešće na turniru, pošto je u trećem kolu doživeo poraz od Amerikanca Tejlora Frica - 7:6, 2:6, 6:4, 6:4.
Podsetimo, Švajcarac je ranije saopštio da će na kraju sezone završiti igračku karijeru, što znači da mu je ovo bilo poslednje učešće na popularnom Ozi openu.
Nakon mača publika ga je pozdravila gromoglasnim ovacijama, a emotivni Sten otvorio je limenku piva i nazdravio sa direktorom turnira Krejgom Tilijem.
