Botik van de Zandšulp je pružio ozbiljan otpor posebno u drugom i trećem setu, ali je srpski teniser uspeo da izađe na kraj sa njim i da na kraju pobedi u tri seta.

Van de Zandšulp je u drugom setu, nakon što je tražio medicinski tajm-aut zbog povrede ramena, zaigrao znatno bolje. Udarao je lopticu jače, servirao bolje i pravio velike probleme Đokoviću.

Novak je pokazivao znake nervoze, nekada manje, nekada veće, a u jednom trenutku je nesmotreno odreagovao.

Prema rečima španskog novinara Hosea Morona, rizikovao je diskvalifikaciju i bio je blizu nje.

"Đoković je rizikovao diskvalifikaciju", najpre je poručio Moron, a ubrzo je objavio snimak situacije kada je Đoković snažno udario lopticu u pravcu devojčice koja skuplja lopte.

Loptica je velikom brzinom prošla pored devojčice, a sudija nije reagovao.

Kako tvrdi Moron, da je Novak pogodio devojčicu, usledila bi diskvalifikacija.

Ovo je dobra prilika da se prisetimo situacije iz 2020. godine kada je Đoković izbačen sa Ju Es opena zbog slične situacije.

