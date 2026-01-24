"SMIRI SE, KRETENU!" Legendarni as nije očekivao ovakav odgovor Novaka! Publika vrištala od smeha!
Jednim urnebesnim odgovorom na pitanje legendarnog Džima Kurijera, najbolji srpski teniser nasmejao je do suza publiku u Melburnu.
Nakon još jednog ubedljivog trijumfa na Australijan openu i plasmana u osminu finala, raspoloženi Novak podelio je svoje utiske u razgovoru sa slavnim Australijancem na terenu.
Nakon pohvala koje je izneo na račun rivala i utisaka o svojoj igri i trenutnoj formi, Novak je jednom kratkom i duhovitom izjavom nasmejao publiku do suza.
Na pitanje šta bi Novak danas poručio mlađoj verziji sebe, Srbin je uz osmeh ispalio:
"Smiri se, kretenu".
Nakon njegovog neočeikvanog odgovora Kurijer je prasnuo u smeh.
Nastavio je u ozbiljnijem tonu:
"Previše stresa sam doživljavao na terenu, strpljenje je velika stvar, kad smo mlađi želimo da do svega dođemo odmah. Treba imati malo strpljenja i poverenja u proces, okružiti se pravin ljudima jer je ovo individualni sport. Nemojte slepo pratiti ono što vam kažu, nego gradite sebe i povezujte se sa ljudima sa ljima radite. Više viđamo naše članove tima nego porodicu iz te dobre atmosfere možete da izvučete najbolje iz sebe", završio je srpski as.