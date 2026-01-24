Nakon pohvala koje je izneo na račun rivala i utisaka o svojoj igri i trenutnoj formi, Novak je jednom kratkom i duhovitom izjavom nasmejao publiku do suza.

"Previše stresa sam doživljavao na terenu, strpljenje je velika stvar, kad smo mlađi želimo da do svega dođemo odmah. Treba imati malo strpljenja i poverenja u proces, okružiti se pravin ljudima jer je ovo individualni sport. Nemojte slepo pratiti ono što vam kažu, nego gradite sebe i povezujte se sa ljudima sa ljima radite. Više viđamo naše članove tima nego porodicu iz te dobre atmosfere možete da izvučete najbolje iz sebe", završio je srpski as.