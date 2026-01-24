Slušaj vest

Ako mu je želja bila da nazdravi svima prisutnima u slučaju da se to konačno desi, ona mu je ispunjena tako što je Švajcarac poljskog porekla popio po pivo sa direktorom turnira i dugogodišnjim poznanikom Krejgom Tajlijem.

Sten Vavrinka

Gde bi Vavrinka svrstao ovaj meč među ostalim važnim uspomenama koje ima iz Australije?

“Sigurno veoma visoko. Igrati na punoj Džon Kejn areni, uz ovakvu atmosferu je bilo zaista posebno. Nivo igre je generalno bio odličan. Mislim da sam igrao dobro i da sam ga mučio, ali nisam uspeo da pronađem rešenje u toj borbi. Uživao sam u ovom meču iako je bio moj poslednji ovde u Melburnu”, iskren je Vavrinka.

Da li si bio iznenađen nivoom na kojem si igrao tokom poslednjih mesec dana – Junajted Kup, Australijan Open? Da li to menja ciljeve za ostatak sezone?

“Nisam, jer znam koliko sam trenirao i koliko sam sebe gurao da dođem do tog nivoa. Junajted Kup je bio savršen početak, jer mi je dao mnogo vremena na terenu protiv vrhunskih igrača. Iako sam dobio samo jedan meč, imao sam priliku da igram pet i provedem dosta vremena na terenu. To je upravo ono što mi je nedostajalo prošle godine – kada ispadneš u prvom kolu, moraš da čekaš nedelju ili dve do sledećeg turnira, i brzo izgubiš samopouzdanje da dostigneš nivo koji želiš.

Za mene su ovo bile sjajne tri nedelje, između Junajted kupa i Melburna. Nivo igre je bio veoma dobar. Vidim da sam konkurentan, da se dobro osećam na terenu, da mogu da dobijam dobre mečeve i igram protiv najboljih. Upravo to i tražim”, kaže Sten, ali dodaje:

“Ipak, to ne menja moje ciljeve za ovu godinu. Moj cilj je uvek da pomeram svoje granice. Nije to zato što sam igrao dobro ove tri nedelje da ću sada pobeđivati mnogo mečeva u narednim mesecima, ali barem znam gde sam, koji mi je nivo i šta još mogu da uradim. Time sam sada zadovoljan!”

Oproštaji igrača ponekad mogu da budu veoma emotivni i puni suza, ali ti si ovde uživao u svakom meču. Popio si pivo sa Krejgom. Kakav je tvoj stav prema svim tim oproštajima koji te čekaju?

“Bilo je zabavno, to je sigurno. Ponoviću i ovoga puta - ovu godinu ne igram samo da bih se opraštao po turnirima, već zato što je ovo moja poslednja sezona. Ako I kada izgubim na nekom turniru, to će biti oproštaj od tog turnira. I pored toga, moj način razmišljanja je i dalje takmičarski – uvek želim da se guram do maksimuma.

Pokušavam da pronađem balans između toga da budem takmičar koji želi da pobedi i toga da istovremeno uživam u tim trenucima sa navijačima i u atmosferi. Ovde je to bilo više nego što sam mogao da očekujem, uz ovakvu podršku. Svaki meč je bio zaista poseban i to zaista cenim.

Kako izgledaju planovi za dalje? Koje bi turnire želeo da igraš? Da li si razgovarao sa organizatorima ili ideš korak po korak?

“Dobio sam specijalnu pozivnicu za Monpelje i Roterdam u Evropi, a verovatno i Dubai. Veoma sam srećan i zahvalan na prilici da igram te turnire. Sigurno ću malo odmoriti telo. Takođe moram da vidim kako ću se osećati narednih dana, jer naravno nisam svež koliko bih voleo da budem. Radujem se narednim turnirima”, kaže on.

Koja bi mu bila omiljena uspomena iz 20 godina nastupa u Australiji – pored osvojene titule Australijan Opena 2014.?

“Imam mnogo lepih uspomena, ali iskreno, pre dva dana kada sam pobedio Geu na KIA Areni – to bih rangirao pri samom vrhu. Nikada nisam imao toliku podršku i toliko emocija na terenu – posebno u meču u pet setova – uz rezultat 7-6 u petom. Videti koliko sam mogao da uživam u publici, koliko su se oni zabavljali, a i ja zajedno s njima – bilo je zaista posebno”, zaključuje na svojoj poslednjoj konferenciji za medije kao aktivan igrač Stanislas Vavrinka.

Kurir sport/Vuk Brajović