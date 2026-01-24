Slušaj vest

Srpski as Novak Đoković stigao je do svoje jubilarne 400. pobede na Grend slem turnirima, pošto je u trećem kolu Australijan openasavladao Holanđanina Botika van de Zandšulpa sa 3:0 u setovima.

Đoković - Van de Zandšulp, meč trećeg kola AO. Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Novak je postao prvi u istoriji belog sporta, računajući i mušku i žensku konkurenciju, koji je stigao do brojke 400.

Iza njega su ostali Rodžer Federer sa 369 pobeda, Nadal sa 314, Džimi Konors sa 233 i Andre Agasi sa 224.

