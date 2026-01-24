Srpski teniser Novak Đoković će u osmini finala Australijan opena igrati protiv 17. igrača sveta Čeha Jakuba Menšika.
Melburn
MLADIĆ KOJEG ĐOKOVIĆ DOBRO PAMTI JE NJEGOV NAREDNI RIVAL: Novak saznao protiv koga će igrati u četvrtom kolu Australijan opena
Slušaj vest
Menšik je u trećem kolu u Melburnu pobedio Amerikanca Itana Kvina posle tri seta, 6:2, 7:6, 7:6.
Jakub Menšik je do pobede nad 80. teniserom sveta došao za dva sata i 34 minuta.
Češki teniser je pet puta uzeo servis svom rivalu, dok je Kvin osvojio tri brejka.
Menšik je zabeležio 10 asova, dok je Kvin osvojio devet poena direktno iz servisa.
Đoković - Menšik, finale mastersa u Majamiju Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Đoković je protiv dvadesetogodišnjeg Čeha igrao dva puta. U četvrtfinalu mastersa u Šangaju 2024. godine se namučio i pobedio nakon preokreta u tri seta, dok je u finalu mastersa u Majamiju 2025. godine Menšik pobedio posle dva neizvesna seta završena u taj-brejku.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši