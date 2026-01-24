Slušaj vest

Menšik je u trećem kolu u Melburnu pobedio Amerikanca Itana Kvina posle tri seta, 6:2, 7:6, 7:6.

Jakub Menšik je do pobede nad 80. teniserom sveta došao za dva sata i 34 minuta.

Češki teniser je pet puta uzeo servis svom rivalu, dok je Kvin osvojio tri brejka.

Menšik je zabeležio 10 asova, dok je Kvin osvojio devet poena direktno iz servisa.

Đoković - Menšik, finale mastersa u Majamiju Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Đoković je protiv dvadesetogodišnjeg Čeha igrao dva puta. U četvrtfinalu mastersa u Šangaju 2024. godine se namučio i pobedio nakon preokreta u tri seta, dok je u finalu mastersa u Majamiju 2025. godine Menšik pobedio posle dva neizvesna seta završena u taj-brejku.

Ne propustiteTenisĐOKOVIĆ ZABELEŽIO 400. GREND SLEM POBEDU U NAJTEŽEM MEČU NA AUSTRALIJAN OPENU! Novak pao na teren, pa se ozbiljno namučio, ali slomio nezgodnog Holanđanina
profimedia-1068828684.jpg
TenisPRVE REČI NOVAKA POSLE PLASMANA U OSMINU FINALA: I dalje sam tu - moja igra je tu! Ništa ne bih menjao!
Novak Đoković
TenisJOŠ JEDAN ČAS TENISA NEUNIŠTIVOG NOVAKA! Novak rutinski izborio plasman u osminu finala, pogledajte fotografije sa meča (GALERIJA)
profimedia-1068830596.jpg
TenisĐOKOVIĆA UMALO DISKVALIFIKOVALI SA AUSTRALIJAN OPENA?! Poznati Španac plasirao neverovatnu informaciju, bio bi ovo nezamisliv scenario
Novak Đoković

Bonus video:

Novak Ðoković svirao violinu posle pobede Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport