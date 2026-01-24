Slušaj vest

Specijalni izveštać iz Melburna - Novak Đoković

Pobeda nad Botikom van de Zandšulpom u trećem kolu Australijan opena nije došla lako Novaku Đokoviću, a rešavanje izazova potrajalo je 2 sata i 45 minuta kroz koje je viđen odličan tenis. Pored komentara na meč, Đoković je na konferenciji za medije govorio o Stanu Vavrinki, trenutku kada je u besu udario loptu, američkom tenisu...

„Dobro je što sam pobedio u tri seta. Treći set je bio težak, on je bio agresivan. Veliki test za mene, mentalno mi je važno za dalje to što sam tako dobio treći set“, rekao je Đoković posle pobede 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

Stan Vavrinka, šampion iz 2014. godine, odigrao je svoj poslednji meč u Melburnu – poražen od Tejlora Frica u četiri seta.

„Ponosan sam da Stena zovem prijateljem i rivalom. Inspirisao me je svojom dugovečnošću i time koliko voli tenis. U drugom kolu je napravio preokret, sad se s Fricom borio četiri sata… Njegovo nasleđe će ostati za mlađe generacije. Šampion na terenu i van njega, radio je stvari na pravi način i zaslužio je svaki aplauz. Mislim da je ovo bio dobar oproštaj za njega. Tenis će izgubiti velikog igrača i osobu kad se povuče”, emotivan je Novak.

Dobio je Đoković i pitanje koji su uzroci toga što SAD više ne dominira u muškom tenisu.

„Ne znam kako na to da odgovorim. Nisam upoznat sa sistemom USTA, s time kako rade treneri i pristupaju sistemskom razvoju igrača. Ne mislim da SAD nedostaju turniri u bilo kojoj kategoriji. Svaka zemlja koja ima slem ima i ogroman budžet. Možda su različiti faktori. Možda to što ste spomenuli – način na koji se tenis razvio… Možda je bio period kada Amerikanci nisu mogli da se prilagode na to kao Evropljani. Tu je Ben Šelton, evo sada igra i Itan Kvin, svi oni kucaju na vrata, ne mislim da vam nedostaje igrača, ali nemate još onog ko će da bude broj 1. Ipak, to može da se promeni brzo. Ženski američki tenis je izvanredan sada, nemate razloga za brigu“.

1/13 Vidi galeriju Đoković - Van de Zandšulp, meč trećeg kola AO. Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia

U drugom setu desio se jedan momenat koji je mogao da preraste u nešto mnogo gore. Novak je u besu udario loptu, koja je prošla tik pored glave skupljačice lopte, pa je čak i trener Holanđanina reagovao – a Džon Blom (sudija u stolici) dugo i prekorno pogledao srpskog tenisera…

„Izvinio sam se za to. To nije bilo potrebno, bilo je u žaru borbe. Imao sam sreće tu i žao mi je ako sam uzrokovao stres skupljačici lopte ili bilo kome“.

Đoković ističe da, uprkos tome što u maju puni 39 godina, i dalje veruje da može da osvaja najveće turnire.

„I dalje verujem da mogu da pobedim sve kada imam dobar dan. Da to nije slučaj, ne bih sigurno ni bio ovde. Ipak, što smo dalje u turniru, to više energije trošim i ne znam kako će mi telo reagovati. Prošle godine na tri od četiri slema nisam bio dobro u duelima sa Sinerom i Alkarazom. Telo mi je sada sveže, početak je sezone, nadam se da će biti kako treba“.

Cilj jeste da se što odmorniji uđe u drugu nedelju turnira, ali dok traje meč…

„Ne razmišljam na terenu o tome da treba da čuvam energiju, to je pogrešan pristup meču. Generalno se osećam dobro, najbolje u poslednje vreme. Ne mogu da predvidim budućnost, ali radim sve što mogu… Nisam trenirao juče, trudim se da pristup strateški – šta je važnije… Dobro udaram loptu, trenirao sam naporno u prethodna dva meseca, važnije je da sačuvam telo. Kad se probudim, ocenjujemo šta je najbolji izbor. Na slemu imamo dan pauze, ali ima i više stresa, tenzije. Ipak, navikao sam na to”, zaključuje Đoković.

